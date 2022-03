VIDEÓ: Kiszivárgott titkos felvételen, ahogy a két orosz kém megbeszélést tart

A Denník N információi szerint a felvételt 2021-ben rögzítette a szlovák biztonsági szolgálat egy speciális technika segítségével.

„Azt mondtam Moszkvában, hogy jó gyerek vagy, sok barátod van – mint a szlovák maffia, és Moszkva úgy döntött, hogy vadász leszel” – hangzik el a felvételen Solomasov szájából szlovák nyelven, de orosz akcentussal.

Solomasov ezt követően elmondja Garbárnak, olyan emberekből álló csoportot kell maga köré gyűjtenie, „akik szeretik Moszkvát, készek együttműködni Oroszországgal, pénzhez szeretnének jutni, és titkos információk birtokában vannak”.

Garbár erre felelve elmondja, sok oroszbarát, de jelentéktelen ismerőse van, Solomasovnak azonban befolyásos személyekre van szüksége.



„Politikai információkra van szükségem, az országok közötti kommunikációra, a NATO-n és az EU-n belüliekre, Pozsony és más országok” – mondja Solomasov azzal, hogy ezért kész fizetni is. „Meglátjuk, meddig jutunk, nem tudom most” – válaszolja Garbár, aki felveti, hogy akár Jaroslav Naď védelmi miniszterhez is közel kerülhetne azáltal, hogy Amerika-szimpatizánsnak állítja be magát. Solomasov azonban ezt túl kockázatosnak találja, és szerinte Naď amúgy sem kapható erre, ezért azt javasolja, hogy inkább Naď asszisztenseit és helyetteseit környékezze meg.

A videó végén Solomasov megkérdi Garbártól, mennyi pénzre van szüksége. „Mennyit tudsz?” – kérdez vissza Garbár. „500 a barátodnak, 500 neked jöhet?” – mondja Solomasov, aki a farmernadrágjának zsebéből két ötszáz eurós bankjegyet húz elő.

Garbár a pénzt a rövid szárú nadrágjának zsebébe teszi el. Az, hogy ki az a „barát”, akit az átadott pénz fele illeti, nem derül ki a videóból.

