Kiska mindent megtesz, hogy az Alkotmánybíróság működőképes legyen

Pozsony | Andrej Kiska államfő kijelentette, hogy mindent megtesz azért, hogy az Alkotmánybíróság ismét működőképes legyen. Miután lezajlik a jelöltek kiválasztása, minél előbb be akarja tölteni a megüresedett helyeket, még akkor is, ha a képviselőknek nem sikerül mind a 18 jelöltet kiválasztaniuk. Kiska egyúttal minél hamarabb ki szeretné nevezni az Alkotmánybíróság elnökét, hogy a most megválasztott Zuzana Čaputová letehesse neki az esküjét.