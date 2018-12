Kiska és Vejonis az EU egységét hangsúlyozták

Kiska hangsúlyozta, hogy a két ország jelentős változásokon ment keresztül, ezért mérlegelni kell a régi és a mostani állapotot is. Kiemelte a Lettországban szolgáló, nagyjából 150 szlovák katona tevékenységét is. „A katonáink azért vannak itt, hogy megmutassák, mit itt az EU-ban és a NATO-ban segítünk egymásnak. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon erős jelzés, hogy nemcsak a nagy országok, hanem még olyan kicsik is, mint Szlovákia, segíthetnek Lettországnak a bajban" – mondta Kiska.

Mindkét államfő hangsúlyozta az egységes EU fontosságát. Kiska szerint olyan kihívásokkal, mint a migráció, az éghajlati változások vagy a terrorizmus, még a nagy országok sem tudnak egyedül megbirkózni. „Csakis együtt oldhatjuk meg a problémákat" – jelentette ki.

Vejonis a jelenlegi európai helyzet kapcsán elmondta, hogy nemcsak a keleti és nyugati, hanem más európai térségek is kezdik elveszíteni a stabilitásukat. A lett államfő szerint Lettország és Szlovákia számára jelenleg az egyik legfontosabb kihívás az információ- és kibernetikai biztonság. Vejonis azt is megemlítette, hogy jövőre mindkét ország választások elé néz, ezért is kiemelten fontos beszélni arról, hogyan lehetne megelőzni a választási eredményekkel való manipulációt.



Az államfők abban is megegyeztek, hogy a szlovák választások előtt is kiemelten fontos csökkenteni Oroszország befolyását. Kiska szerint Oroszország gazdasági és diplomáciai módszerekkel is megpróbálja szétszakítani Európát. Vejonis hozzátette, hogy az Azovi-tengeri helyzet azt bizonyítja, hogy Lettországnak készenlétben kell lennie.