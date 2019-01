Kilövik a vaddisznókat a sertéspestis miatt

A Rimaszombati járásban nem lehet kiengedni az állatokat, az önkormányzatok tájékoztatnak a teendőkről.

Az állategészségügyi felügyelet egyelőre nem jelöl ki veszélyeztetett zónát. Az intézkedésekre azért van szükség, mert sertéspestissel fertőzött vaddisznót találtak hétfőn a magyarországi Hangony határában, pár száz méterre a határtól. A tetem légvonalban közelebb volt Darnya (Rimaszombati járás) községhez, mint Hangonyhoz.

További szigorításokat vezet be az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet (ŠVPS SR) az afrikai sertéspestis miatt. Január 13-án ugyanis sertéspestissel fertőzött vaddisznótetemet találtak mindössze 350 méterre a szlovák határ közelében. A szakemberek szerint egyelőre annak ellenére sem indokolt a veszélyeztetett zóna kialakítása a Rimaszombati járásban, hogy a sertéspestissel fertőzött tetem légvonalban közelebb volt a szlovákiai Darnya (Drňa) községhez, mint a magyarországi Hangony településhez. Ezt azzal indokolja az ŠVPS SR, hogy tavaly május óta különböző óvintézkedéseket vezettek be a sertéspestis terjedése miatt, mely Magyarország mellett Lengyelországot és Csehországot is sújtja. Ráadásul az elejtett vaddisznók egy részét is rendszeresen kivizsgálták.

Jozef Bíreš, az ŠVPS SR igazgatója és Imrich Šuba, a Szlovák Vadászkamara igazgatója abban állapodott meg, hogy növelni fogják a vaddisznók kilövését a Rimaszombati járásban, továbbá felkészülnek az állati hullaemésztő vermekkel (dögkút) való intenzívebb együttműködésre. Minden fertőzött tetemet ugyanis utóbbiak kötelesek likvidálni. „Az afrikai sertéspestis terjedésének kockázata miatt felszólítjuk a vadászokat, hogy az intenzívebb vadászatokkal csökkentsék a vaddisznóállományt” – közölte Imrich Šuba, aki szerint ez pozitívan hat magára a vadállományra, és pozitív hatása lesz a sertéstenyésztőkre is. A sertéspestis (ASP) vírusát ugyanis a vaddisznó terjeszti. „Tekintettel arra, hogy a fertőzés a vaddisznókról könnyen átterjedhet a sertésre, azt javasoljuk a lakosságnak, hogy kizárólag hazai, tehát szlovákiai tenyésztőtől vásároljanak leválasztott malacot, vágósúlyban levő állatot és egyéb sertésből készült termékeket egyaránt” – közölte Jozef Bíreš, aki szerint a szomszédos országokból való behozatal jelentősen növeli a pestis terjedésének kockázatát. A határ közelében talált fertőzött tetem miatt szigorúbb intézkedéseket vezetnek be a sertéstartással és -tenyésztéssel kapcsolatban. A nagybani gazdákat az állategészségügyi felügyelet értesíti a szigorításokról. Itt elsősorban olyan intézkedésekre kell gondolni, melyekkel csökkenhet annak a kockázata, hogy a gondozókon keresztül fertőződik meg az állomány. A háztáji gazdákat az önkormányzatokon keresztül értesítik a teendőkről. Egyszerűbbé teszik a gazdaságok regisztrációját és a sertéstartásra vonatkozó bejelentési kötelezettséget. A találkozón további, az egyes hivatalok közötti együttműködésre vonatkozó szigorításokban egyeztek meg az állami szervek képviselői. Ha a betegség felüti a fejét a Rimaszombati járásban, akkor még szigorúbb intézkedések jöhetnek.