Kiderült, milyen kórházak kaphatnak uniós forrásokat

Egyre többen bírálják Vladimír Lengvarskýt, mivel még mindig nem mutatta be, hogyan szeretné szétosztani a kórházfelújításra szánt beruházásokat a helyreállítási alapból. A közel egymilliárd eurós befektetési csomagot legkésőbb 2026-ig le kell hívni, különben Szlovákia elbukja az említett pénzösszeget. Mivel a kórházak felépítése és modernizálása egy rendkívül hosszadalmas és összetett folyamat, ezért egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy a minisztérium kifuthat az időből. Nemrégiben Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök is megjegyzést tett Lengvarský késlekedésére, a Szlovák Kórházszövetség (ANS) pedig az utóbbi hetekben többször is felszólította a minisztert, hogy minél előbb ismertesse a terveit. Viliam Novotný egészségügyi szakértő a lapunknak adott interjújában szintén azt mondta, hogy a tárcavezetőnek nincsen vesztegetni való ideje. Lengvarský június elején úgy fogalmazott, legfeljebb két héten belül a kormány elé terjeszti a javaslatát, így már jövő szerdán, a kabinet következő ülésén be kellene mutatni a terveit.

Á llami vagy magánkórházak?

Nemrégiben lapunk arra figyelmeztetett, hogy a magyarlakta régiókban található kórházak talán nem kapnak semmiféle támogatást az egymilliárd eurós csomagból, holott a szakmai értékelések alapján a déli kórházak többsége viszonylag elhanyagolt állapotban van. Ezt az információt a kórházszövetségen kívül Keszegh Béla komáromi polgármester is megerősítette az Új Szónak. Keszegh ugyanis a Szlovákiai Városok Uniójának (ÚMS) alelnökeként arról értesült, hogy az általa képviselt szervezet részt vett egy, a helyreállítási alapról szóló tárgyaláson, ahol Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter azt mondta, hogy a pénzosztás során az állami kórházak lesznek előtérbe helyezve. A magyarlakta járásokban javarészt magánkézben lévő intézmények vannak.

Keszegh Béla úgy véli, ezzel a déli régiókban élő lakosokat diszkriminálják, hiszen ők nem tehetnek arról, hogy a lakhelyük közelében milyen tulajdonban lévő kórházak vannak, viszont ők is megérdemelnék, hogy felújított kórházakban kapjanak egészségügyi ellátást. Ezzel kapcsolatban felkerestük az egészségügyi és a pénzügyi tárcát is. Előbbi azt felelte lapunknak, hogy a tervek ismertetéséig semmilyen részletet nem hoznak nyilvánosságra, utóbbi pedig úgy reagált, hogy nincs tudomásuk Igor Matovič említett kijelentéseiről.

R imaszombat is a listán

Janka Bittó Cigániková azonban pénteken nyilvánosságra hozta, hogy mely kórházak felújítása jöhet szóba. Elmondása szerint jelenleg két változatról zajlik vita. Az egyik oldalon Lengvarský áll, aki a pénzt a pozsonyi Rázsochy kórházba, a Turócszentmártoni Egyetemi Kórházba, valamint két magánkézben lévő intézménybe, a Homonnai és a Rimaszombati Kórházba fektetné. Vele szemben Marek Krajčí korábbi egészségügyi miniszter (jelenleg az OĽaNO parlamenti képviselője) csak az állami intézményeket támogatna. A Rázsochy kórház felépítésével ő is egyetért, viszont emellett az Eperjesi J. A. Reiman Egyetemi Kórházba és a Nagyszombati Egyetemi Kórházba pumpálná a pénzt. Cigániková nem mondta ki nyíltan, hogy Krajčí elképzelését Matovič is támogatja, mindössze annyit mondott, hogy más kormánytagok is mellette állnak. A sajtóban azonban Krajčí egyik közeli szövetségeseként éppen a pénzügyminisztert emlegetik, aki korábban nem is értett egyet párttársa lemondásával, és az új egészségügyi tárcavezetővel sem felhőtlen a viszonya.

„Azért mondom el mindezt, hogy a vita a nyilvánosság előtt folytatódhasson. Azt gondolom, hogy már éppen ideje lenne döntést hozni”

– jelentette ki az SaS képviselője.

L egitim érvek

Cigániková elmondta, ő és a pártja Lengvarský elképzelésével ért egyet. A parlament egészségügyi bizottságának elnöke nyíltan kiállt a turócszentmártoni intézmény felújítása mellett. Mint mondta, semmilyen személyes érdek nem fűzi őt a kórházhoz, és nem is a turócszentmároni lakosság előtt akar tetszelegni, hanem az adatokra alapozza az álláspontját. A számok pedig azt mutatják, hogy a besztercebányai intézmény mellett a turócszentmártoniban látják el a legbonyolultabb eseteket, ráadásul az Érték a Pénzért (ÚHP) elemzőcsoport szakemberei szerint az ottani felújítási projektek vannak a legjobban kidolgozva. Cigániková azonban kiemelte, a másik oldalon felsorakoztatott érvek is legitimnek tekinthetők, konkrétan hogy az állami intézmények részesüljenek a támogatásból.

„Egy bizonyos szemszögből ez is elfogadhatónak tűnik”

– mondta, de azonnal hozzá is tette, ő személy szerint nem ért egyet ezzel. Megjegyezte, két teljesen elfogadható nézetkülönbség találkozik egymással, viszont olyannyira sürget az idő, hogy a döntést mihamarabb meg kell hozni.