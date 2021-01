Kétnyelvű tanúsítvány járhat a teszt után

A kétnyelvűségi kérdésekkel foglalkozó Pro Civis nonprofit szervezet a közösségi oldalára feltöltött egy magyar–szlovák mintanyomtatványt, amelyet az önkormányzatok az országos koronavírus-szűrés során használhatnak. A szervezet a dunaszerdahelyi regionális közegészségügyi hivatallal együttműködésben készítette el a pozitív teszteredménnyel rendelkező személyeknek szóló útmutató fordítását is. A hivatal ezt az útmutatót fogja használni a kiszűrt személyek tájékoztatására.

Őry Péter, a Pro Civis vezetője, aki az MKP elnökségi tagja és Csallóközcsütörtök polgármestere is egyben, lapunknak elmondta, a nyomtatványt péntek 11 óráig több mint ötszázan töltötték le, és természetesen az ő településén is kétnyelvű tanúsítványt adnak majd. Tudomása szerint a szűrés során ezt a dokumentumot használja majd Szenc és Érsekújvár városa is. Őry arról is beszélt, hogy Felső-Csallóköz településvezetőivel már korábban megállapodtak, hogy ezt a nyomtatványt alkalmazzák. „Somorjáról és a régióban lévő 20 településről van szó” – mondta.

Komárom városa saját, egyedi grafikájú tanúsítványt készített az országos koronavírus-szűrésre, amely szintén szlovák–magyar kétnyelvű. Keszegh Béla (független) polgármester szerint a dokumentum tartalmát az illetékes szervekkel is egyeztették. A város vezetője lapunknak elmondta, mivel a 15 százalékos kisebbségi lakossággal rendelkező településeken az életveszélyre, egészségkárosodásra figyelmeztető információkat a törvény szerint az adott nemzetiség nyelvén is fel kell tüntetni, a tanúsítvány hátoldalára a pozitív teszteredménnyel rendelkező személyeknek szóló információkat is kétnyelvűen írták rá. Összesen 25 ezer példányt gyártattak le a nyomtatványból. „Ezzel együtt a mintavételi állomásokon minden felirat és a regisztrációs rendszerünk is kétnyelvű” – mutatott rá a polgármester arra, hogy a város létrehozott egy saját internetes regisztrációs rendszert. Keszegh elmondta, Komáromban 17 helyen 30 mintavételi pontot állítottak fel. „Ezen kívül még vállalatoknál is tesztelünk” – tette hozzá.

A polgármester szerint az országos koronavírus-szűrés mostani fordulója nagyobb terhet ró az önkormányzatokra, mint az őszi tesztelés. Akkor ugyanis a hadsereg nagyban segítette a folyamatot. Arról is beszélt, hogy a tanúsítványok legyártásához például nyomdai szolgáltatót kellett felkérniük, de a védőfelszerelések beszerzése is nehéz feladatot jelentett, illetve a keletkező biológiai hulladékot is nekik kell kezelniük, de egyéb kiadásaik is vannak a teszteléssel kapcsolatban. „50– 60 ezer euróra becsüljük a kiadásokat” – nyilatkozta azzal, hogy az államtól minden elvégzett tesztért öteurós térítést kapnak majd.