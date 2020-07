Később kezdődött az aratás: egyes gazdák szerint gazdagabb lehet az idei termésük

Az őszi árpa betakarításával Szlovákia déli, magyarok lakta járásaiban is megkezdődött az aratás. Az elmúlt hetek esőzései miatt ez ugyan későbbre tolódott, a gazdák szerint azonban a hosszabb vegetációs időszak gazdagabb terméssel kecsegtet.

Pozsony | Az őszi árpa betakarításával Szlovákia déli, magyarok lakta járásaiban is megkezdődött az aratás. Az elmúlt hetek esőzései miatt ez ugyan későbbre tolódott, a gazdák szerint azonban a hosszabb vegetációs időszak gazdagabb terméssel kecsegtet.

„Az óriási hőségek és a szárazság miatt a termelők tavaly már június végén elkezdhették az aratást, idén azonban ez későbbre tolódott. A kombájnok csak az elmúlt napokban jelentek meg a földeken, az elmúlt hetekben ugyanis szinte az egész országban sok csapadék hullott, így a gazdáknak várniuk kellett, míg felszárad a talaj. A gabona ráadásul lassabban érik, mint tavaly” – mondta el lapunknak Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője. Szerinte több régióban is bonyolult indulásról számoltak be a gazdák. Az aratást több helyütt előre csak próbaszerűen végezték, és azokon a parcellákon, amelyeken nehezebben mozogtak a kombájnok, néhány napra le is álltak a betakarítással. Pozsony, Nagyszombat és Nyitra megyében azonban már gőzerővel folyik az árpa és a repce betakarítása. A Statisztikai Hivatal legfrissebb becslése szerint Szlovákiában idén 390 ezer hektárnyi területen termesztenek búzát, az árpa termőterülete eléri a 133 ezer, a repcéé pedig a 147 ezer hektárt.

Egy hete aratnak a csenkei Agrolens társaság földjein is. A betakarítást a repcével kezdték, amelynek az átlagos hektárhozama elérheti a 2,9 tonnát. „Nagyjából tíz napot csúsztunk, voltak ugyanis olyan éveink, amikor a repcét már június 20-án elkezdtük betakarítani. Ha figyelembe veszem, hogy március és május között együttesen csupán 7 milliméternyi csapadék hullott a határainkban, akkor a 2,9 tonnás repcehozam egyértelműen jónak tekinthető. Az olajnövényt idén 225 hektáron termesztettük. Jelenleg a durumbúza begyűjtésével vagyunk elfoglalva, ezt idén 312 hektáron termesztettük, az első parcella átlagos hektárhozama 4 tonna körül mozog. Az őszi vetésű búzát 230 hektárról kell betakarítanunk. Ha az időjárás is úgy akarja – két-három napos pihenéssel – menetrendszerűen végezhetjük az aratást” – mondta lapunknak Németh György, az Agrolens ügyvezetője.

„Szenc környékén nem tartjuk negatív tényezőnek, hogy valamivel később kezdődött az idei aratás, mint mondjuk a tavalyi. A hosszabb időre nyúlt vegetációs időszak gazdagabb termést is eredményezhet. A gabonafélék nincsenek megdőlve, a talaj nem nedves, és ismét felmelegedett az időjárás. A termés begyűjtésének az értékelésével azonban természetesen még várni kell”

– mondta Juraj Mačaj szenckirályfai gazda, a Pozsonyi Regionális Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara elnöke.

Asztalos Ferenc méhi gazda az elmúlt években július elseje táján már javában végezte az őszi búza begyűjtését, idén azonban jócskán hátrább járnak a régió gazdái a betakarításban.

„Nagyjából kéthetes a lemaradás az előző évekhez képest. A méhi, a szentkirályi, valamint a hanvai régióban csak a kezdeti fázisában van az őszi árpa begyűjtése. Ez azt jelenti, hogy a korábbi évekhez viszonyítva mintegy kéthetes a csúszásunk”

– hangsúlyozta lapunknak Asztalos.

Holéciová szerint később kezdik az aratást a liptói gazdák is. „Szlovákia északi régióiban a gabona még mindig érési folyamatban van. Az aratás csúszásának fő oka a júniusban lehullott jelentős mennyiségű csapadék. Mintegy két héttel kezdünk majd később, mint az előző évben. A kiadós esőzések komoly károkat okoztak elsősorban a tömegtakarmányokban. A gabonafélék ígéretesen fejlődnek, a repcetermésünk azonban gyengébb lesz az előző évinél, mégpedig a tavaszi szárazságok miatt” – számolt be a liptói helyzetről Miroslav Štefček, az SPPK alelnöke. Holéciová szerint az SPPK részletesen felméri az eső okozta károkat, és figyelemmel kíséri az aratási helyzetet is, az első bővebb körképet a jövő hét közepére ígérik.