Késik az aratás, gyengébb a termés

„Az idei aratás nagyjából 5-7 nappal később kezdődött az elmúlt évekhez képest. 2019-ben például már június végén hozzáláttak a gazdák a termés betakarításához” – mondta el lapuknak Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője. Szerinte a késés a tavasszal, elsősorban a májusban tapasztalt hidegebb és esősebb időjárással magyarázható, ami lelassította a gabona érését.

Az ország déli járásaiban az elmúlt napokban több helyen is hozzáláttak az aratáshoz. A Lévai járásban az elmúlt hétvégén megkezdték az őszi árpa betakarítását, és néhány gazda már végzett is ezzel a munkával. Milan Halmeš, a Lévai Regionális Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara elnöke szerint a terméssel nincs gond, az erdőkhöz közeli földeken azonban megjelentek a szarvasok, amelyeket időnként a gazdáknak kell kizavarniuk a földjeikről, hogy az aratási munkálatok során kárt ne tegyenek bennük.

„Az őszi árpa minőségével egyelőre elégedettek vagyunk, nem szabadna azonban megfeledkeznünk arról, hogy az aratás kezdeténél tartunk, és a betakarítást befolyásolhatják az elkövetkező napokra jelzett viharok is”

– mondta el Halmeš.

„Az Érsekújvári járásban már a búza aratását is megkezdték. Az elmúlt napokban tapasztalt extrém hőség azonban nem tett jót a termésnek, és a magok is kisebbek a szokásosnál” – mondta Holéciová, hozzátéve, hogy már a Galántai járásban is megjelentek a földeken a munkagépek, ott elsősorban az őszi árpa és a repce betakarítása folyik.

„Az időjárás szeszélyei miatt az egyes régiók között idén látványos különbségek lehetnek a termés szempontjából. Sok függ attól is, hogy az elkövetkező hetekben milyen lesz az időjárás, az idei termés várható alakulásáról így egyelőre nem szolgálhatunk pontos előrejelzéssel”

– mondta Holéciová. Hozzátette, a kamara az elkövetkező időszakban – a 38 regionális kirendeltsége segítségével – figyelemmel követi az aratást, és rendszeresen beszámol az aktuális helyzetről.

Hogy idén milyen termésre számíthatunk, azt azonban nem csupán a gazdák figyelik árgus szemekkel. Az ezzel kapcsolatos idei első előrejelzését csütörtökön közzétette a Statisztikai Hivatal is. „Szlovákiában idén 2,6 millió tonnányi gabonatermésre számíthatunk, ami 11,6 százalékkal marad el a tavalyitól” – mondta el lapunknak Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője. Szerinte a csökkenés azzal magyarázható, hogy a gazdák idén eleve kisebb területen vetettek gabonát, mint tavaly, ráadásul az idei évre várt 5 tonnás átlagos hektárhozam is csaknem 5 százalékkal marad el a tavalyitól.

Szlovákiában egyébként továbbra is a búza a legkedveltebb gabonafajta, a gabonaföldek 70 százalékát ezzel vetették be.

„Idén 357 ezer hektáron termesztenek búzát, ami 34 ezer hektárral marad el a tavalyitól, és a hektáronkénti terméshozam is 5,13 tonnára esett vissza. Emiatt idén a gazdák nagyjából 1,89 millió tonnányi búzát takaríthatnak be, 243 ezer tonnával kevesebbet a tavalyinál”

– nyilatkozta Peter Danko, a Statisztikai Hivatal agrárstatisztikai részlegének a vezetője. Szerinte árpából és rozsból idén 15, tritikáléból 7, repcéből pedig 6,5 százalékkal kisebb termésre számíthatunk a tavalyihoz képest. Az egyedüli termény, amelyből idén több terem, az a zab. Danko szerint ez utóbbiból 50 ezer tonnát takaríthatnak be a gazdák, nagyjából a felével többet a tavalyinál, ami főként azzal magyarázható, hogy idén ezt jóval nagyobb területen termesztették, ráadásul a hektárhozama is nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Hogy a kisebb termés miatt milyen árakra számíthatunk, azt az elemzők szerint egyelőre nehéz felmérni. A szlovák agrárpiaci információs rendszer (ATIS) legfrissebb adatai szerint azonban az E osztályú élelmiszeripari búza tonnájának az átlagos felvásárlási ára jelenleg 205 euró körül mozog, ami csaknem 45 euróval, vagyis mintegy 28 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi árszintet.