Kérdéses az uniós pénzek lehívása

„Mi voltunk az ötödik ország az Európai Unióban, amely időben benyújtotta a gazdaságélénkítési tervét. Ha hozzájutunk a most igényelt 815 millió euróhoz, ezzel együtt már 2 milliárd euró lehet a számlánkon, ami az uniós helyreállítási alapból Szlovákiának elkülönített összeg nagyjából egyharmada” – mondta el hétfőn Lívia Vašáková kormányfőhelyettes.

A harmadik kifizetési kérelemmel kapcsolatban Szlovákia 27 feltételt teljesített a zöld gazdaság, az oktatás, a tudomány, a kutatás, az innováció, a hatékony közigazgatás és a digitalizáció területén.

„Olyan reformokat hagytunk jóvá, amelyekről néhány évvel ezelőtt még csak nem is álmodhattunk. Ezek közé tartozik az egyetemek reformja, a bírósági térkép reformja, a kutatás és innováció reformja, valamint a környezetvédelem”

– tette hozzá Vašáková, aki szerint döntöttek az ország 2023–2026 közötti digitális átalakulásával kapcsolatos reformról is. A most beadott pályázatot az Európai Bizottság veszi górcső alá, és a Gazdaságpolitikai Bizottság (EPC) előtt is meg kell védeni. Vašáková szerint a gazdaságélénkítési terv keretében eddig összesen 85 felhívást tettek közzé, 2,37 milliárd euró értékben, és 47 felhívást zártak le, amelyek értéke eléri az 1,25 milliárd eurót.

Az ellenzék szerint azonban korántsem olyan rózsás a helyzet, mint azt a kormány sugallja.

„A gazdaságélénkítési tervből származó pénzt be is kell fektetni, nem pedig a számlákon tartani. Szlovákia hamarosan kétmilliárd euróval rendelkezik majd a gazdaságélénkítési tervből, de reálértéken két év alatt csak mintegy 50 millió eurót költött el”

– figyelmeztet Richard Raši parlamenti képviselő, a Hlas alelnöke. Szerinte épp az előző kormányfő, Eduard Heger és a jobbkezének számító Lívia Vašáková miatt szalasztottuk el Szlovákia modernizálásának a lehetőségét. „Már most világos, hogy a helyreállítási tervből nem építjük meg a rázsochyi kórházat, és 2026-ig nem nyitjuk meg az új turócszentmártoni kórházat sem. Az állami mentőszolgálat számára sem fogunk új mentőautókat vásárolni a helyreállítási alapból, holott több mint 20 millió eurót különítettünk el rájuk” – mondta el Raši. A Hlas alelnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyreállítási tervből származó pénzt 2026 közepéig el kell költeni, az új kormánynak ezért kiemelten kell majd foglalkoznia a helyreállítási terv projektjeivel. (mi, TASR)