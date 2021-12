Kérdések és válaszok a következő hetek járványügyi óvintézkedéseiről

Továbbra is lesz kijárási tilalom?

Igen. Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter azt mondta, a veszélyhelyzet és a kijárási tilalom is érvényben marad.

Hétfőn még arról volt szó, hogy a boltok egy héttel karácsony előtt nyitnak, vagyis december 17-én, az egészségügyi miniszter viszont már december 10-ről beszél. Mi változott és miért?

Lengvarský hétfőn bemutatta a javaslatot, amelyet a járványügyi szakértői konzílium segítségével dolgozott ki. Ennek értelmében valóban december 17-én nyitották volna ki a boltokat az OP-rezsimbe tartozók előtt. A koalícióban azonban többen is tiltakoztak az egészségügyi miniszter javaslata ellen. Az SaS például azt akarta elérni, hogy az oltottak már korábban előnyhöz jussanak. Janka Bittó Cigániková, a parlament egészségügyi bizottságának elnöke arra hivatkozott, hogy amióta kihirdették a szigorúbb lockdownt, azóta jelentősen visszaesett az oltási hajlandóság. A boltok korábbi nyitása végül egy kompromisszumos megoldás lett a koalíció vezetői között.

Nem vagyok beoltva, nem estem át a fertőzésen, de fel tudok mutatni egy negatív teszteredményt. Péntektől én is mehetek vásárolni?

Nem. A boltnyitás csak az OP-rezsimre vonatkozik. Ide tartoznak azok, akiknek az utóbbi 180 napban volt egy pozitív PCR-tesztje (az antigéntesztet nem fogadják el a fertőzöttség igazolására). Szintén az OP-rezsimbe sorolják azokat, akik az oltásnak köszönhetően védettnek minősülnek, vagyis felvették a többdózisú vakcinák legalább két adagját, és az utolsó dózis után két hét telt el, vagy pedig beadatták a Johnson&Johnson első adagját, és azóta már eltelt 21 nap. Védettnek minősül az is, aki felvett legalább 1 vakcinát azt követően, hogy az utóbbi fél évben átesett a koronavíruson. Az oltás érvényességi ideje azonban 1 év, vagyis a védettség igazolásához lassacskán már mindenkinek szüksége lesz a kiegészítő dózis felvételére.

Én már felvettem a vakcinát, viszont van egy gyerekem, akit egyelőre nem akartam beoltatni. Ez azt jelenti, hogy nem vihetem magammal a bevásárlásra?

A gyerekekre speciális szabályok vonatkoznak. Kétéves kor alatt mindenki védettnek minősül, nem kell semmiféle igazolás. Az OP csoportba tartoznak azok a gyermekek is, akik 12 évnél fiatalabbak, és az utóbbi 180 napban átestek a fertőzésen. Az ő esetükben ennek igazolására elegendő a pozitív antigénteszt eredménye is, nem kell PCR-teszt, viszont még szükség van a gyermekorvos igazolására arról, hogy a gyermek valóban átesett a betegségen.

Annak a gyermeknek, aki már elmúlt két éves, de még nem idősebb 12 évnél és 2 hónapnál, eredetileg elegendő volt egy negatív teszteredmény is a védettség igazolására. Erre a célra megfelelt az antigénteszt is, amely a mintavételt követő 48 órában volt érvényes. A PCR-tesztek esetében az érvényességi idő 72 óra volt. Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök a közösségi oldalán azonban arról számolt be, hogy a teszttel rendelkező gyermekek csoportját kiveszik az OP-rezsimből, és ugyanabba a státuszba kerülnek majd, amellyel a szüleik is rendelkeznek. Az egészségügyi miniszter szerdán nem tisztázta, hogy valóban megszűnik-e az említett kivétel.

Milyen boltokba mehetnek azok, akik nem tartoznak az OP-csoportba?

Tulajdonképpen oda, ahova az utóbbi két hétben is mehettek. Ezek az úgynevezett létszükségleti árucikkeket kínáló üzletek. Az uvzsr.sk honlapon elérhető a teljes lista, viszont az egészségügyi miniszter jelezte, hogy ebből a kategóriából kikerülnek a cipőboltok és a háztartási cikkeket árusító üzletek. Ez azonban csak azután lesz biztos, hogy a Szlovák Közegészségügyi Hivatal kiadja a legújabb rendeletét (erre várhatóan pénteken kerül sor).

Meddig maradnak nyitva a nem létszükségleti cikkeket kínáló boltok?

Lengvarský eredetileg úgy tervezte, hogy a december 25-től ismét bezárják a boltokat, azonban ezt a tervet elvetették. Jelenleg úgy tűnik, hogy a boltok január 9-ig nyitva maradnak az oltottak és a fertőzésen átesettek előtt. Hogy mi lesz a továbbiakban, az csak januárban fog kiderülni, amikor a szakértő konzílium átértékeli a járványhelyzetet.

Közeleg a karácsony, lesznek éjféli misék?

Igen, bár szigorú higiéniai előírások mellett. Az istentiszteleteket már most péntektől, azaz december 10-től engedélyezik, de csak az OP-rezsimbe tartozókat engedhetik be, és legfeljebb csak 30 személyt (ha nagyobb alapterületű templomokról van szó, akár érvényesíthetik a 25 négyzetméter/fő szabályt is).

Mi lesz az edzőtermekkel?

Szintén december 10-től nyitnának az edzőtermek, OP-rezsimben, és legfeljebb csak 6 személy tartózkodhat a teremben (nagyobb termek esetében szóba jöhet a 25 négyzetméter/fő szabály is).

Mi mindent nyitnak még ki péntektől?

A koalíció az előzetes tervekhez képest egy héttel előre hozta a testápolással foglalkozó szolgáltatások, vagyis a fodrászok, a manikűrösök, a szépségszalonok és az ezekhez hasonló vállalkozások nyitását. Ezek esetében is be kell tartani a 25 négyzetméter/fő szabályt.

Emellett december 10-től nyitnak a sípályák is. A felvonók esetében is be kell tartani a szigorú higiéniai előírásokat.

Hogyan szabályozzák a tömegközlekedést?

A vonatokon és a távolsági buszokon kötelező lesz az OTP-rezsim betartása. Ez azt jelenti, hogy az oltatlanok csakis negatív teszttel szállhatnak fel az említett tömegközlekedési járművekre. Hogy ez pontosan mikor lép életbe, az egészségügyi miniszter nem tisztázta.

Mi lesz az iskolákkal?

December 13-tól, azaz jövő hétfőtől az egész országban bezárják az általános iskolák felső tagozatait, a középiskolákat és a gimnáziumokat, így a diákok kénytelenek lesznek átállni a távoktatásra. Anna Zemanová, az SaS frakcióvezetője azt mondta, ez volt a feltétele annak, hogy a boltok újra kinyithassanak. A teljes lezárást főként Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter és Boris Kollár (Sme rodina), a parlament elnöke szorgalmazta. Zemanová azonban hangsúlyozta, a távoktatás csak 5 napig tart, hiszen december 18-án már kezdődik a téli szünet. Hogy mi lesz ezután, csak a következő hetekben fog kiderülni.

A karácsonyi szünet alatt kirándulni szeretnék a családommal. Megtehetem?

December 25-én kinyithatnak a hotelek és a panziók is, igaz, ezek is csak szigorú előírások mellett működhetnek. A teljes kapacitásuk 75 százalékát tölthetik meg, csak az OP-rezsimbe tartozókat engedhetik be, és még nekik is fel kell mutatniuk egy negatív tesztet (az antigénteszteknél 48 óra az eredmény közlése után, a PCR-teszteknél pedig 72 óra). A szobákon csakis a közös háztartásban élők tartózkodhatnak. A hoteleken belüli éttermek csak kiadhatják az ételt, vendégeket nem fogadhatnak. A közös helyiségeket pedig zárva kell tartani.

A következő napok változásai December 10. : Kinyitják a boltokat, a templomokat, az edzőtermeket, a testápolással kapcsolatos szolgáltatásokat és a sípályákat az OP-rezsimbe tartozók előtt.

: Kinyitják a boltokat, a templomokat, az edzőtermeket, a testápolással kapcsolatos szolgáltatásokat és a sípályákat az OP-rezsimbe tartozók előtt. December 13. : A felső tagozatok és a középiskolák átállnak a távoktatásra.

: A felső tagozatok és a középiskolák átállnak a távoktatásra. December 18. : Az iskolákban kezdődik a téli szünet.

: Az iskolákban kezdődik a téli szünet. December 25.: Nyitnak a hotelek, panziók. Az éttermeket egyelőre nem tervezik kinyitni, de az egészségügyi miniszter szerint ez változhat.

Mikor nyithatnak az éttermek?

Az éttermek újranyitása egyelőre nem szerepel a tervek között, és egyelőre tömegrendezvényeket sem lehet tartani.

Meddig lesznek érvényben a felsorolt intézkedések?

A mostani tervek szerint január 9-ig. Vladimír Lengvarský azonban bejelentette, ha a kórházban kezelt személyek száma meghaladja a 3800-at, akkor a kihirdetett enyhítéseket visszavonják, és visszaállunk a szigorított lockdownra.

Mi lett Igor Matovič oltási utalványainak sorsa?

Miután a pénzügyminiszter belátta, hogy nem talál elegendő támogatót a parlamentben az utalványok elfogadásához, kompromisszumot kötött a koalícióban. Ennek értelmében az 500 eurós utalványok helyett készpénzt ajánlana azoknak a 60 év felettieknek, akik beoltatják magukat a vírus ellen. Azoknak, akik már megkapták a harmadik dózist, nem is kell tenniük semmit, jogosulttá válnak 300 euróra. Azok, akik eddig két dózist vettek fel, karácsonyig regisztrálhatnak a harmadik adagért, és szintén 300 euró üti a markukat. Azok, akik eddig csak egy adagot kaptak, vagy még egyáltalán nem oltatták be magukat, 200 eurót kapnak, ha december 24-ig regisztrálnak, és január 15-ig felvesznek egy adagot.

A parlament kedden első olvasatban megszavazta a javaslatot, az új, kompromisszumos megoldást már az SaS is támogatta. Szerdán folytatódott a tárgyalás, Matovičnak pedig sikerült időben beterjesztenie a módosító javaslatot, amelynek eredményeként az utalványok készpénzre változnak.

Ezzel akarják megnövelni az oltási kedvet?

Igen, a pénzügyminiszter bízik abban, hogy az anyagi motiváció elegendő lehet. A koalícióban viszont már a rizikós korcsoportba tartozók kötelező oltását is rebesgetik. Veronika Remišová (Za ľudí) régiófejlesztésért felelős kormányfőhelyettes azt mondta, ha a jövő év elején sem nő az oltási kedv, akkor szorgalmazni fogja a kötelező vakcinázást. A kormány szerdán elfogadta az egészségügyi miniszter javaslatát, melynek értelmében január 10-ig kidolgozzák az oltás kötelezővé tételének jogi aspektusait, ezután döntenek majd a további lépésekről.