Kérdések és válaszok a 60 év felettieknek járó oltási bónuszról

Milyen feltételek mellett vagyok jogosult az oltási bónuszra?

Azok a személyek kaphatják meg a pénzt, akik állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkeznek Szlovákia területén, itt kapták meg az oltást, és 2021. december 31-ig betöltik a 60. életévüket. Ez azt jelenti, hogy ha valaki például december 10-én kapja meg a kiegészítő (harmadik) dózist, de csak december 31-én tölti be a 60. életévét, akkor is jogosult lesz a bónuszra. A pénzügyminisztérium azt javasolja, hogy minél gyorsabban oltassák be magukat az emberek, tehát ha csak pár nap is választja el őket a 60. születésnapjuktól, akkor se várjanak, regisztráljanak, vagy ha van lehetőségük, akkor oltassák is be magukat.

A sajtóban korábban arról volt szó, hogy csak a nyugdíjasoknak jár a bónusz.

A parlamenti vita során a képviselők gyakran beszéltek „a nyugdíjasoknak járó pénzösszegről”, de ez leegyszerűsítő és pontatlan fogalmazás. Az elfogadott javaslat szövege alapján minden, 60. életévét betöltő személynek jár a bónusz, függetlenül attól, hogy mikor megy nyugdíjba.

Betöltöttem a 60. életévemet, milyen pénzösszegre vagyok jogosult?

300 vagy 200 euró készpénzre, attól függően, milyen típusú vakcinát kapott, és hányadik dózisnál tart.

Mikor kaphatok 300 eurót?

Azok kapják meg a magasabb pénzösszeget, akik legkésőbb december 31-ig felveszik a harmadik, úgynevezett kiegészítő dózist, vagy pedig december 31-ig regisztrálnak, és legkésőbb január 15-ig beadatják a harmadik adagot.

Korábban még arról volt szó, hogy legkésőbb karácsonyig kell regisztrálni.

Igen, az utolsó pillanatban megváltoztatták a regisztráció határidejét. Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter azt mondta, az elhúzódó parlamenti tárgyalás miatt tolták ki a határidőt. A javaslat csak december 9-én ment át, Zuzana Čaputová köztársasági elnöknek pedig 15 napja van arra, hogy eldöntse, aláírja-e a javaslatot, vagy sem. Ha nem írná alá, visszakerülne a parlament elé. Ebben az esetben a képviselők gyorsan megtörhetik a vétót, de nem biztos, hogy december 24-ig győznék, ezért is lett az új határidő december 31.

Matovič szerint ha Zuzana Čaputová köztársasági elnök siet, akkor néhányan már karácsony előtt is megkaphatják az oltási bónuszt - TASR-felvétel

Mi van akkor, ha már van két oltásom, és az utolsó dózis után már eltelt fél év, tehát jogosult lennék a harmadik adagra, de nem akarom beadni? Így is kaphatok pénzt?

Ebben az esetben nem. Azok, akik június 29-én, vagy azelőtt kapták meg a második dózist, elméletileg már felvehetik a harmadik adagot, hiszen december 31-ig lejár a féléves várakozási idő. Ha valaki a jogosultsága ellenére nem akar kiegészítő dózist, akkor semmilyen juttatást nem kap az államtól.

Június 29. előtt kaptam két dózist, és szerettem volna felvenni a harmadik adagot is, de időközben elkaptam a fertőzést, a háziorvosom pedig most nem javasolja a kiegészítő dózis felvételét. Ez esetben önhibámon kívül nem tudom felvenni a harmadik adagot. Ilyenkor kapok pénzt?

Nem. Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter csütörtökön azt mondta, sajnálja, de ezeknek az embereknek ki kell egyezniük azzal, hogy nem kapnak oltási bónuszt.

Már kaptam két oltást, de még nem telt el fél év, így nem is kaphatom meg a harmadik adagot. Mi a teendő ilyenkor?

Azok, akik június 30-án, vagy később vették fel a vakcinák második adagját, értelemszerűen nem regisztrálhatnak a harmadik dózisra, mivel december 31-ig nem telik el fél év. Ők ebben az esetben 200 euróra lesznek jogosultak, függetlenül attól, mikor kapják meg a harmadik adagot.

Én még csak egy dózist kaptam. Nekem is jár a bónusz?

Igen, 200 eurót kaphatnak azok, akik november 25. és december 31. között felvették a vakcina első adagját, illetve azok is, akik még nem kaptak egyetlen dózist sem, de december 31-ig regisztrálnak, és január 15-ig felveszik a vakcinát.

November 25. előtt oltattam be magam az első adaggal. Kapok pénzt?

Csak akkor, ha december 31-ig beoltatja magát a második dózissal is. Ellenkező esetben nem jár a bónusz.

Mi van azokkal, akik a Johnson&Johnson vakcinájával oltatták be magukat?

Ők speciális csoportba tartoznak. A javaslat szerint 200 euróra lesznek jogosultak ezek a személyek, ha december 31-ig felvették a Johnson&Johnson készítményét, és március 1-ig megkapják a második, megerősítő dózist. Matovič a parlamentben elmondta, a Johnson&Johnson vakcinája esetében azért ilyen szűk a határidő az első és a megerősítő dózis között, mert a tanulmányok arra utalnak, hogy azok az emberek, akik ezt az oltóanyagot adatták be, lényegesen hamarabb veszítenek a védettségükből.

Teljesítettem az imént felsorolt feltételeket. Hogy jutok a pénzhez? Regisztrálnom kell valahol?

Nem. A pénzügyminiszter javaslata szerint az oltási bónuszra jogosultak automatikusan egy postai utalványt fognak kapni, amit készpénzre válthatnak. A posta arra a címre küldi majd az utalványt, amelyet az oltásra való regisztráció során megadtak. Matovič kiemelte, a Szlovák Posta együttműködik majd az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjával (NCZI), ahol az összes vakcinázással kapcsolatos adatot tárolják. Hogy pontosan mikor kapják meg az idősek a bónuszt, Matovič egyelőre nem tudta megmondani. Állítása szerint azok, akik már mindhárom adagot megkapták, akár már karácsony előtt is hozzájuthatnak a pénzhez, de ez attól is függ, hogy Čaputová aláírja-e a törvényt, s ha igen, milyen gyorsan. Ezt követően aztán fokozatosan fizetik ki a bónuszt a jogosultaknak.