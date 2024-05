Kedden folytatódik a parlamenti ülés

Kedden egyebek mellett az egészségügyi szolgáltatásokról szóló javaslat megvitatása folytatódik, gyorsított eljárásban, majd az egészségügyi tárca további két tervezete kerül sorra.

A most zajló ülésszakon kellene átvenni a környezetvédelmi és tájvédelmi törvény módosítását is, melynek célja a medvék miatt kialakult helyzet kezelése. Erről a törvénytervezetről is gyorsított eljárásban tárgyalnak.

Az ülés programjában szerepel még több képviselői javaslat, vagy például a gyerekjogi és a betegjogi ombudsman tevékenységéről szóló 2023-as éves jelentés.