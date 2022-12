Káoszban született és káosszal is végződött Matovič nővéreknek szánt támogatása

A kormány jóváhagyta az 5 ezer eurós stabilizációs hozzájárulást az egészségügyi dolgozók részére, akik vállalják, hogy az elkövetkező 3 évben nem váltanak munkahelyet. Az intézkedést számos kritika érte, elsősorban a rendelők adtak hangot elégedetlenségüknek, amelyekről ezúttal is megfeledkeztek a politikusok. December 14-én azonban kiderült, a kórházi egészségügyi dolgozók sem örülhetnek az 5 ezer eurónak. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint ugyanis az év végéig 2500 eurót fizetnek ki azoknak, akik december 19-ig aláírták a szerződést. A szaktárca két megoldást vázolt fel – ha a parlament az év végéig rábólint a javaslatra, melynek köszönhetően járulékmentesen kapják meg a pénzt, akkor januárban csak az adóelőleget vonják le belőle, így nagyjából további 1500 eurót kapnak. Ellentétes esetben az új év első hónapjában már csak 150 euróval magasabb összegre számíthatnak. A gyakorlatban tehát a pénzügyminiszter által beharangozott összeget semmiképp nem kapják kézhez a nővérek és egészségügyi dolgozók, akiket eredetileg a kórházakban akart tartani a kormány.

Az év vicce

A nővérkamara az év viccének nevezte a stabilizációs hozzájárulást, ami a szervezet szerint semmiféle stabilitást nem hoz a rendszerbe – épp ellenkezőleg. „Ez a szülésznők és egyéb egészségügyi dolgozók kigúnyolása” – áll a lapunkhoz eljuttatott nyilatkozatban. Iveta Lazorová, a nővérkamara elnöke hangsúlyozta, a káosz, ami a szerződések körül alakult ki, „leírhatatlan”. Úgy véli, az alkalmazottak nem kapták meg a szükséges tájékoztatást a hozzájárulás feltételeiről. „A nővérek és a szülésznők átfogó megoldásra vártak a fizetésükre. Szükségünk van egy rendszerszintű megoldásra az egészségügyi ágazatban kialakult hiányszakmákban – nővérek és szülésznők –, mert a stabilizációs támogatás nem fest szebb jövőt számukra” – tette hozzá azzal, hogy olyan kormányjavaslat került elfogadásra, amely nem veszi figyelembe a nővérek követeléseit és az egyre égetőbb nővérhiányt. „Felszólítjuk a kormányt, hogy hagyjon fel a nővérek és szülésznők kigúnyolásával. A kormányválság nem ok arra, hogy a politikusok túszul ejtsék az egészségügyi dolgozókat. Tetteik már így is dühöt és neheztelést váltanak ki az egészségügyi dolgozókból a képviselőkkel és a kormánnyal szemben” – folytatta.

A Szlovák Egészségügyi Technikai Dolgozók Kamarája (SK MTP) szintén csatlakozott a nővérek állásfoglalásához. Kiemelték, amellett, hogy a kormány nem tartotta be a szavát, illetve destabilizálja a rendszert, káosz uralkodik a szerződések aláírása körül is. A kamara szerint ismételten rámutattak arra, hogy a problémákat minden egészségügyi dolgozó számára, rendszerszinten kell megoldani. A stabilizációs juttatás, ahogyan azt jelenleg alkalmazzák, éppen ellenkező hatást vált ki, és frusztrálja az MTP-hez tartozó közel 20 ezer szakembert. „Arra kérjük Zuzana Čaputová államfőt, hogy szólítsa fel a kormányt, hogy a politikusok hagyják abba az egészségügyi dolgozók túszul ejtését a (de)stabilizációs juttatás keretében. Az egész helyzet, amelybe a politikusok nemcsak a betegeket, hanem az egészségügyi dolgozókat is belerángatták, dühöt és neheztelését váltotta ki a képviselőkkel és a kormánnyal szemben. Ez tovább mélyíti a bizonytalanságot és növeli a motiváció elveszítését az egészségügyi dolgozóknál” – véli Iveta Šluchová, a kamara elnöke.

Kérdőjelek

Lapunk a Pozsonyi Egyetemi Kórház (UNB) vezetése alá tartozó létesítményben dolgozó nővéreket kérdezte arról, elfogadták-e a pénzügyminiszter ajánlatát. Krisztina, aki 7. éve dolgozik szülésznőként a fővárosban, csalódottan nyilatkozott a kérdéssel kapcsolatban. „A szerződés átolvasása után kiderül, hogy a juttatást két részletben fizetik ki – 2500 eurót decemberben és 150 vagy 1500 eurót januárban. Ezt sajnos ma senki nem tudja megmondani” – mondta a bizonytalanságra utalva, majd hozzátette, szép összegről van szó, de 3 évig el kell köteleződni az adott kórház mellett. Elsősorban azt kifogásolja, ha valamilyen objektív oknál fogva – gyermekvállalás vagy hozzátartozó ápolása miatt nem tudja folytatni a munkát, akkor rövid időn belül vissza kell fizetnie az összeget. „Ha valaki mégsem tudja ledolgozni a 3 évet, mert például anyasági szabadságra megy, s a kisgyermek mellett már nem tud két műszakban munkát vállalni, vagy éppen váratlan egészségügyi okok miatt nem tud tovább dolgozni, a juttatás fennmaradó részét 30 napon belül vissza kell fizetnie. Ez még érthető is lenne, a szerződésben viszont nem szerepel, hogy az összeget az 5000 euróból vagy a 2500-ból köteles-e visszafizetni. Ezért is döntöttem úgy, hogy nem írom alá” – mondta a döntését indokolva.

„Ez a nővérek lealacsonyítása” – véli Ágota, aki 37 éve van a pályán és 27 éve dolgozik ugyanabban a kórházban. Érdeklődésünkre elárulta, igényelte a kormány által jóváhagyott összeget. „Erre a 2500 euróra is rá vagyok utalva” – mondta, majd hozzátette, a 3 év garancia azért nem zavarja, mert 57 évesen, néhány évvel a nyugdíj előtt egyébként sem tervezett munkahelyet váltani. Megjegyezte, a kórház nem fordított túl nagy hangsúlyt az alkalmazottak tájékoztatására, mindössze kiosztották a szerződést, s mindenki saját belátása szerint járt el. Az első reakcióval kapcsolatban elmondta, többen elutasították az ajánlatot, mondván: ez gyalázatos, s felmerült a sztrájk is. „Később azonban lecsillapodtak a kedélyek, mindenki átgondolta az anyagi és élethelyzetét – tervez-e gyermeket vállalni, hány évet kell még a nyugdíjkorhatár eléréséig dolgoznia, szeretne-e máshol munkát vállalni” – folytatta.

Megbecsülést!

Tünde, aki szintén több mint 3 évtizede dolgozik nővérként, s az egész pályafutása alatt ugyanabban a fővárosi kórházban gondoskodott a betegekről, Ágotával ellentétben nem fogadta el a stabilizációs hozzájárulást. „Nagyon szeretem a munkámat, ebben a kórházban tervezek maradni a nyugdíjig” – szögezte le beszélgetésünk elején. Az bosszantja leginkább, hogy a kormány megígért valamit, de nem teljesítette azt. „A szerződés aláírására körülbelül 3-4 napot kaptunk” – tette hozzá. Elsősorban a tájékoztatás hiányát rótta fel, illetve azt, nem egyértelmű, milyen feltételek mellett, milyen összeget kell visszafizetni abban az esetben, ha valaki mégis távozik a munkahelyéről a 3 éves időszakban. Attól tart, ha a parlamentnek nem sikerül elfogadnia a szükséges jogszabályt, s a decemberi fizetéssel csak nagyjából 150 eurót kapnak, a visszafizetésnél a bruttó 5 ezer euróból számítják majd ki az összeget, amelyet az alkalmazottnak vissza kell adnia. A főnővértől kaptak egy rövid tájékoztatót, amelyben nagy vonalakban felvázolta a dolgot, a részletekről azonban a személyzeti osztályon is hiába érdeklődtek, nem kaptak választ a konkrét kérdéseikre. „Az eddigi karrierem során sem akartam változtatni, ha a körülmények engedik, maradok a kórházban. Engem tehát ott tudnak tartani, ha akarnak. A megbecsülés és a korrekt hozzáállás lenne az, ami a munkahelyünkön tartana bennünket” – tette hozzá azzal, csalódottan fogadták a minisztérium bejelentését.

Folyamatos kitolások zajlanak velünk szemben. Amikor azt mondják, emelni fogják a fizetésünket, már rettegünk, hogy ne legyen kevesebb

– jegyezte meg hozzátéve, rengeteg kérdés merült fel a hozzájárulással kapcsolatban, de még az aláírás határidejének napján is hatalmas volt a bizonytalanság. Úgy véli, ha támogatni akarták volna az egészségügyi dolgozókat, akkor annak volt egyszerűbb útja is. „Ne szüntessék meg a munkahelyünket, biztosítsanak jobb körülményeket, legyenek gyógyszereink, felszerelésünk és lehessen normálisan dolgozni” – zárta arra utalva, milyen lépések motiválnák a kórházi dolgozókat.

A tárca hárít

Az egészségügyi minisztérium lapunknak is homályos választ adott a visszafizetésre vonatkozó feltételekkel kapcsolatban. „A munkavállalóknak nem kell aggódniuk emiatt. A stabilizációs juttatás időarányos részének a munkaviszony esetleges megszűnése miatti visszatérítésének kiszámítása egy bérszámfejtő rendszeren keresztül történik, amely a bruttó 5 ezer eurós összegnek a rendszerbe történő bevitele után pontosan kiszámítja és garantálja a munkavállaló által visszatérítendő nettó összeget” – áll a szaktárca állásfoglalásában.