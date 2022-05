Júniustól csökkenti Szlovákia az orosz földgáztól való függőségét

A Szlovák Gázművek (SPP) május 26-án szerződést kötött a norvég gáz vezetékes szállítására, ami a hazai fogyasztás körülbelül 32%-át fedezi. Emellett további szerződést kötött a cseppfolyósított földgáz (LNG) tankerhajókkal való szállítására, e szerződéseknek köszönhetően júniustól az éves hazai gázfogyasztás 65%-a lesz biztosítva. Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter Richard Prokypčákkal, az SPP vezérigazgatójával tartott pénteki közös sajtótájékoztatóján számolt be erről.

Sulík közlése szerint emellett az SPP-nek szerződése van Horvátországgal, Belgiummal, Olaszországgal és Nagy-Britanniával is a gáz átszivattyúzásáról LNG-tankerekbe, ezáltal havonta egy-két ilyen szállítmányt lehet biztosítani.

Összességben Szlovákia ezáltal júniusra 65%-kal csökkenti függőségét az orosz földgáztól, mondta Sulík. „Ez volt a maximum, amit most elérhettünk. Léteznek további lehetőségek, dolgozunk is rajtuk, de egyre nehezebb lesz új szerződéseket kötni. Emellett teljes mennyiségben vásároljuk továbbra is az orosz földgázt” – hangsúlyozta Sulík.

Ezáltal most sokkal több gáz érkezik Szlovákiába a szükségesnél, a minisztérium igyekszik gyors tempóban feltölteni a gáztározókat. Normális körülmények között az SPP napi 4 millió köbmétert nyom a tározókba, jelenleg azonban 6 milliót, a gazdasági miniszter szerint ez júniusra napi több mint 9 millió köbméterre emelkedhet. „Ha minden a terv szerint halad, már július 10-re az egész télre elegendő gáztartaléka lesz az országnak” – tette hozzá Sulík.

Szlovákia éves gázfogyasztása körülbelül 5,5 milliárd köbméter, 85%-át eddig orosz szállítmányokból fedezte. Az SPP látja el a hazai fogyasztók 70%-át, eddig két tankerszállítmányt sikerült behoznia az USA-ból. A tranzakció előkészítése még tavaly októberben kezdődött.