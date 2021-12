Jövőre alaposan ráfázik, aki gázzal fűt

Jövőre többet fizetünk majd a gázszolgáltatásért, az egyes háztartások között azonban látványos különbségek lesznek. Akik a gázt csak főzésre használják, azoknak az éves költségei jövőre átlagosan 5,5 euróval nőnek az ideihez képest, a gázzal is fűtőknél a különbség elérheti a 230 eurót is.

Pozsony | Jövőre többet fizetünk majd a gázszolgáltatásért, az egyes háztartások között azonban látványos különbségek lesznek. Akik a gázt csak főzésre használják, azoknak az éves költségei jövőre átlagosan 5,5 euróval nőnek az ideihez képest, a gázzal is fűtőknél a különbség elérheti a 230 eurót is.

Jövőre egész biztosan nem ússzuk meg a gázárak újabb növekedését. Míg eddig ezzel elsősorban a politikusok és az elemzők riogattak, az ezzel kapcsolatos árkalkulációját végre az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) is közzétette. „Alaposan megvizsgáltuk a gázpiaci társaságok által benyújtott alapanyagokat, és – az idei világpiaci árak drasztikus ármozgásait is figyelembe véve – olyan drágulást teszünk lehetővé a szabályozott szegmensben, amely a lehető legkisebb megrázkódtatást okozza majd a kevésbé tehetős háztartásoknak” – mondta el Andrej Juris, az ÚRSO elnöke. A hivatal a fogyasztói ár összetevői közül egyelőre a gázellátással kapcsolatos díjszabást tette közzé, ami a teljes fogyasztói ár 61 százalékát teszi ki. A végső fogyasztói árat alkotó többi elemről, így például a szállítási és hálózati díjakról az év végéig döntenek.

Tőzsdei árvágta

Míg egy évvel ezelőtt a rotterdami árutőzsdén a gáz megawattóránkénti piaci ára 15 euró volt, mostanra ez 55 euróra ugrott, és a magas árszint nyár óta tart. Mivel a jövő évi lakossági gázárak meghatározásánál az idei piaci átlagárat veszik figyelembe, a drágulást a háztartások sem kerülhetik el. „Az már most elmondható, hogy a jövő évi árak az ideinél és a tavalyinál is nagyobbak lesznek. Míg a tavaly kirobbant világjárvány okozta gazdasági sokknak köszönhetően a múlt évben csökkent a gáz iránti kereslet, és így az idei év elejétől a lakossági gázárak is visszaestek, idén fordult a kocka. A gazdaság újraindításának köszönhetően rég nem látott ütemben nőtt a gáz világpiaci ára, amit a jövő év elejétől a háztartások is megéreznek” – állítja Juris.

Látványos különbségek

Az Árszabályozási Hivatal most konkrét példákon mutatta be, mi vár a szlovákiai háztartásokra a jövő hónaptól. A legkisebb megrázkódtatásra azok számíthatnak, akik a gázt csak főzésre használják, vagyis az éves gázfogyasztásuk nagyjából 57 köbméter körül mozog. Míg idén ők éves szinten átlagosan 59,29 eurót fizetnek a gázért, jövőre ez 64,81 euróra nőhet. Az ezzel kapcsolatos éves kiadásaik így 5,52 euróval emelkednek. Akik a gázt a főzés mellett vízmelegítésre is használják – évi 1308 köbméteres átlagos fogyasztás mellett – idén 476,52, jövőre pedig 592,43 eurós kiadással számolhatnak, így éves szinten csaknem 116 euróval fizetnek többet. A gáz drágulása értelemszerűen azoknak okozza a legnagyobb érvágást, akik gázzal is fűtenek. Évi 2710 köbméteres fogyasztás mellett ők idén 941,78, jövőre pedig 1171,89 eurót fizetnek majd a gázért. A különbség nagyjából 230 euró.

Juris is figyelmeztet azonban arra, hogy a feltüntetett árak csak példaként szolgálnak, hogy érzékeltethessék, nagyjából mire számíthatnak a háztartások. Hogy egy-egy lakossági fogyasztó pontosan mekkora drágulásra számíthat, az függ a szolgáltatója által meghatározott konkrét díjszabástól, attól, hogy milyen tarifacsoportba tartozik, és legfőképp persze attól, hogy mennyi gázt fogyaszt. A fent jelzett árváltozásokat a három legnagyobb, a piac 80 százalékát lefedő szlovákiai gázszolgáltató díjszabásai alapján számították ki.

Leválthatjuk a szolgáltatót

„Nem árt tudni azt sem, hogy az Árszabályozási Hivatal a szabályozott szegmensben csak a maximális árakat határozza meg, vagyis a szolgáltatók ennél alacsonyabb árakat is szabhatnak, és az ügyfeleik is kérhetnek kedvezményeket. Ha pedig úgy látják, hogy más szolgáltatónál kisebb összeget fizetnének, akkor lecserélhetik a korábbi szolgáltatójukat” – tette hozzá az Árszabályozási Hivatal elnöke.