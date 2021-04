Jövő héttől enyhítenek a korlátozásokon, de a húsvétnak még meglehet a böjtje

A boltok és a szolgáltatások esetében érvényes, hogy egy vásárlóra legalább 15 négyzetméternyi szabad helyet kell hagyni, és a belépéshez szükség lesz egy negatív teszteredményre. Ugyanezek az előírások vonatkoznak a misékre, az állatkertekre, a botanikus kertekre és a múzeumokra is. A könyvtárakban és az uszodákban szintén tesztet kérnek, és egyszerre legfeljebb csak 6 személy tartózkodhat az épületben. A kültéri csoportos sportolás szintén engedélyezett, de csak 6 személyig. A hotelek és a panziók csakis éttermi szolgáltatások nélkül nyithatnak ki, egy szobában pedig csak azonos háztartásban élők tartózkodhatnak (és legfeljebb csak két felnőtt). Emellett engedélyezik a járások közti utazást természetlátogatás céljából, de ehhez is szükség lesz egy negatív teszteredményre. Az otthoni munkavégzés ajánlott, de már nem kötelező. Az éttermek viszont továbbra is csak elvitelre dolgozhatnak, és az este 8 utáni kijárási tilalom is maradt.

Az egészségügyi minisztérium járványügyi szakértői emellett a tesztelési stratégia megváltoztatásáról is tárgyalnak. Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök szerint vélhetően jövő héten mutatják be az új stratégiát.

Érdekesség, hogy a kormányfő és Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter közös sajtótájékoztatóján Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter is részt vett, akit az utóbbi napokban több kritika is ért a Szputnyik V vakcina körüli vita miatt. A koalíciós partnerei főként azért bírálták, mert véleményük szerint túllépett a hatáskörén, amikor Budapestre utazott tárgyalni a magyar kormánnyal.

A korlátozások feloldásáról a mostani sajtótájékoztatón Matovič is beszélt, saját bevallása szerint azért, mert az utóbbi egy évben szinte állandóan csak rossz híreket kellett közölnie, így most övé lehetett a megtiszteltetés, hogy egyszer jó hírekről is beszámoljon.

Az egészségügyi miniszter szokásos sajtótájékoztatóján most Igor Matovič is részt vett. - TASR-felvétel

Nőtt a reprodukciós szám

Az viszont kérdéses, hogy meddig tart ki a pozitív trend, mivel a húsvéti látogatások hatása már kezd meglátszani a legfontosabb vírussal kapcsolatos adatokon.

Eduard Heger elmondta, hogy a reprodukciós szám az utóbbi napokban ismét megugrott, jelenleg 0,85 és 0,95 között van. Ez a szám jelzi, hogy egy fertőzött átlagban hány további személynek adja át a vírust. A reprodukciós szám általában a mobilitástól függ: ha az emberek mozgása lecsökken, akkor a reprodukciós szám is alacsonyabb lesz. Éppen ez történt március elején, amikor a kormány szigorúbb lezárásokat vezetett be. A lockdownnak köszönhetően a reprodukciós szám a múlt héten még 0,75 és 0,85 között mozgott, ám a húsvéti látogatások miatt most megemelkedett. Ez általában a heti esetszám növekedését is előrevetíti, ennek következtében pedig a kórházban kezelt személyek száma is valószínűleg emelkedni fog.

Újabb enyhítések?

A kérdés csak az, hogy a rokonlátogatás mennyire emeli meg az előbb említett mutatók értékét. A fertőzöttek heti átlaga most 2082, ami az előző héthez képest csak nagyon enyhe növekedést jelent (akkor 2071 volt). A kórházban kezelt személyek száma az előző héthez képest nagyot csökkent, jelenleg 2456 személyt tartanak bent (múlt héten még 2944-et).

Heger elmondta: ha ezek a trendek kitartanának a jövő héten is, akkor április 26-tól az ország a bordó fázisból átléphetne a pirosba, ami újabb enyhítésekkel járna. Ehhez azonban a miniszterelnök szerint két feltételnek is teljesülnie kell: egyrészt nem fordulhatnak visszájára a járványgörbék, másrészt az embereknek a jó idő ellenére is oda kell figyelnie a járványügyi előírásokra, főként a maszkviselésre.

Nincs fekete járás

A Covid-automata regionális járványtérképe egyelőre tükrözi a járványhelyzet alakulását. Az automata bevezetése óta most először fordult elő, hogy nincsen fekete besorolású járás.

A bordó járások száma a jövő héttől 27, a pirosaké 48, a rózsaszíneké pedig 4 lesz. A bordó járásokban egy 7 napnál nem régebbi negatív teszteredményre lesz szükségünk, ha munkába szeretnénk menni, a piros járásokban elég a 14 napos tanúsítvány, a rózsaszínekben pedig elégnek kellene lennie a 21 napos teszteredménynek is.

A járások besorolása április 19-től Bordó járások: Báni, Nagybiccsei, Csacai, Alsókubini, Gölnicbányai, Homonnai, Illavai, Korponai, Kiszucaújhelyi, Lőcsei, Losonci, Turócszentmártoni, Miavai, Vágújhelyi, Poltári, Poprádi, Vágbesztercei, Puhói, Nagyrőcei, Rózsahegyi, Szenicei, Szinnai, Ólublói, Trencséni, Stubnyafürdői, Turdossini, Zsolnai .

Rózsaszín járások: Nyitrai, Érsekújvári, Nagytapolcsányi, Aranyosmaróti .

A többi járás piros besorolást kapott.