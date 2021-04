Elszúrt Szputnyik V-vakcina

Igor Matovič pénzügyminiszter pénteki budapesti tárgyalása, melynek témája a Szputnyik V magyarországi laboratóriumokban történő kivizsgálása volt, rendhagyó módon zajlott. A találkozóra a szlovák nagykövetség képviselője helyett Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő kísérte el a volt kormányfőt. Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter szerint nem megszokott, hogy a delegáció vezetője kizárja saját diplomatáit a külföldi tárgyalásokból. Elhatárolódott Gyimesi kijelentésétől, mely szerint a tárgyalások azért lehettek sikeresek, mert a szlovák diplomácia képviselője nem vett részt a találkozón. „A szlovák diplomácia szakszerűen végzi a dolgát és hűen szolgálja Szlovákia érdekeit. Éppen ezért nem látom okát, hogy megkerüljék a külföldi utak során. Kiállok a szlovák diplomácia mellett, és úgy hiszem, a kormány tagjai közül nem én vagyok az egyetlen, aki teljes mértékben bizalmat szavaz neki” – nyilatkozta Korčok a TASR hírügynökségnek.

Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter tiltakozik Matovič kijelentése ellen, mely szerint az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) hibát követett el az orosz oltóanyaggal kapcsolatos vizsgálati eredmények nyilvánosságra hozásával. Matovič ugyanis kifogásolta, hogy a hivatal akkreditált laboratórium hiányában a Szlovák Tudományos Akadémia megfelelő intézményét kérte fel az engedélyezéshez szükséges vizsgálatok elvégzésére. A tesztek eredményei arra utalnak, hogy a Szlovákiába szállított Szputnyik V-vakcina nem azonos azzal, amit az oroszok más országokba küldtek. Kolíková kiállt az ŠÚKL mellett, véleménye szerint meg kell védeni az intézményt a támadásoktól, mely felelősségteljesen, szakszerűen és függetlenül jár el. „Védjük meg a hazai szakembereket, nincs belőlük sok” – fogalmazott a miniszter. Hozzátette, a gyógyszerészeti szakhatóság mindannyiunk egészségét védi, és ezt azért is tudja megtenni, mert talpraesett vezetője van.

Igor Matovič pénzügyminiszter pénteken Budapesten tárgyalt Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel. (Fotó: Gyimesi György képviselő Fb-oldala)

Sokan kiálltak az intézmények mellett

Juraj Kopáček, a Szlovák Tudományos Akadémia Orvosbiológiai Központja Virológiai Intézetének tudományos igazgatója nyilvános bocsánatkérésre szólította fel Matovičot, amiért besározta az intézet hírnevét. A szakember szerint a pénzügyminiszter pénteki sajtótájékoztatója során megalázta a tudomány képviselőit. A vírusokkal foglalkozó tudós hangsúlyozta, a Szputnyik V elemzését Marek Krajčí korábbi egészségügyi minisztérium elrendelésére végezték el.

Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár úgy véli, szégyenletes, amit Gyimesi György, az OĽaNO parlamenti képviselője csinál. „Nézzék meg, mit művelt az elmúlt hónapokban. Az egyetlen célja, hogy nemzetiségi feszültséget szítson” – jelentette ki Klus a TA3 V politike című vasárnapi műsorában. Klus szerint Gyimesi egy fiatal magyar, akinek célja a feszültségkeltés. „Nagyon sajnálom, mert bennem is magyar vér csörgedezik. Ez az úr, a hozzá közelálló médiával együtt, amelyet csak Isten tudja, honnan finanszíroznak – ötletünk azért van –, nem csinál mást, mint egymás ellen uszítja a szlovákokat és magyarokat” – jelentette ki.

Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter úgy nyilatkozott, Matovič csak befejezte, amit elkezdett. További, külpolitikai kérdéssel nem fog foglalkozni . „Ha valaki megtette az első lépéseket a Szputnyik V-vakci-nával összefüggésben, akkor fejezze is be. Úgy vélem, más külpolitikai kérdéssel a pénzügyminiszter nem foglalkozik majd” – mondta Naď.

Boris Kollár (Sme rodina) vasárnap a szlovák televízió vitaműsorában megjegyezte, a tudósok és tudományos intézmények bírálata nem volt helyénvaló. „Kevés az oltóanyag, támogatom Igor Matovič ezen tevékenységét. A tudósoknak viszont inkább köszönetet mondanék, amiért nem mentek külföldre dolgozni” – jelentette ki a parlament elnöke. Hozzátette, a Szlovák Tudományos Akadémia és az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal iránt teljes a bizalma.

Tomáš Valášek (Progresszív Szlovákia), aki az orosz vakcina behozatala miatt távozott a koalícióból és korábbi pártjából (Za ľudí), Matovič lépéseit az oltóanyaggal kapcsolatban továbbra is elfogadhatatlannak tartja. Hangsúlyozta, hogy Szlovákia demokratikus ország, ahol az intézményeknek fontos szerepük van, és egyes folyamatok megkerülése árt az ország hírnevének. A külügyi szakértő emlékeztetett, hogy a demokratikusan választott vezetők feladata, hogy becsületesen képviseljék az országot, és a tárgyalásokat követően elszámoljanak az elért eredményekkel.

A tudósok pártjára állt Jana Bittó Cigániková (SaS) parlamenti képviselő is, aki szerint elfogadhatatlan a szakemberek rágalmazása, hiszen csak a munkájukat végzik. „Igazságtalannak tartom, ha politikai döntésekbe kényszerítjük a tudósokat vagy megalázzuk őket” – kommentálta az eseményeket a parlament egészségügyi bizottságának elnöke.

Óvatos kormányfő

Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő szerint pragmatikus döntés volt Matovičra bízni az oroszokkal folytatott tárgyalásokat. „Igor Matovič és Marek Krajčí egyezkedtek a Szputnyik behozataláról. Matovič rendelkezik a legjobb kapcsolatokkal és a legtöbb tapasztalattal, természetes, hogy a Szputnyikkal kapcsolatos további tárgyalások is rajta múlnak” – magyarázta Heger. Gyimesi diplomáciáról tett kijelentésével azonban nem ért egyet. „Tiszteletben kell tartanunk az intézményeket, azokat is, amelyek külföldön képviselnek bennünket. Úgy gondolom, fontos, hogy az ilyen külföldi utakon a nagykövetség munkatársai is részt vegyenek” – mondta a miniszterelnök.

Pavol Čekan biokémikus is megszólalt az ügyben, szerinte Matovič tudósok ellen irányuló támadása példátlan. „A gyógyszerek és oltások biztonságáért felelős független intézmények, szakemberek, illetve tudósok ellen irányuló szánalmas támadásoknak egyszer s mindenkorra véget kell vetni” – figyelmeztetett Čekan.

Az orosz Szputnyik V a szakértők elemzésétől függetlenül jelenleg is alkalmazható Szlovákiában, mivel Krajčí egykori egészségügyi miniszter erre korábban már engedélyt adott. Zuzana Baťová, a szakhatóság vezetője hangsúlyozta, mindent megtettek az oltóanyag értékeléséhez, az orosz gyártó azonban nem bocsájtotta rendelkezésükre a szükséges adatokat.

Magyar reakciók

Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártja (MKP) Facebook-oldalán rövid bejegyzéssel reagált Matovič budapesti találkozójára. „Magyarország ismét segít Szlovákiának” – írja a pártelnök arra utalva, hogy végül Magyarország átvállalta a Szlovákiába szállított Szputnyik laboratóriumi vizsgálatát.

Mózes Szabolcs, az Összefogás vezetője szerint a Szputnyik-színház helyett inkább az igazán fontos kérdésekre kell összpontosítani. „A téma tökéletesen alkalmas az érzelmek felkorbácsolására. Ha racionálisan végignézzük, sokkal több a megválaszolatlan kérdés, mint a magyarázat” – írja Mózes a Facebook-oldalán. Úgy véli, az orosz oltóanyag körüli cirkusz helyett inkább az oltási folyamat hatékonyságával kellene foglalkozni.

A Híd szerint kompetenciák körüli káosz tanúi vagyunk. „Matovič volt miniszterelnök megkerülte a kormányt, amikor szerződést kötött kétmillió adag orosz vakcina megvásárlásáról, ami kormányválsághoz vezetett. És most pénzügyminiszterként is megkerüli a kormányt, amikor mandátum nélkül tárgyal olyan ügyekről, amelyek nem tartoznak a hatáskörébe” – a párt álláspontjáról Magdeme Klára szóvivő tájékoztatta a TASR hírügynökséget.