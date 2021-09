Jóval kevesebb áldozata lehet a koronavírus-járvány harmadik hullámának

Szlovákiában a hivatalos statisztikák szerint eddig összesen 15 068 haláleset írható a koronavírus számlájára. 12 606 esetben ez volt a közvetlen ok, 2462 esetben pedig nem a fertőzés okozta tüdőkárosodásban hunytak el a betegek, de a haláluk oka összefüggött a vírussal. Az elhalálozások jelentős többsége a második hullám idején történt. Főként 2020 decemberében, illetve az idei év első három hónapjában volt kiemelkedően magas a többlethalálozási mutató, akkoriban naponta százával hunytak el a fertőzöttek. A trend április környékén kezdett visszaszorulni, júliusban pedig már nem is beszélhettünk koronavírus okozta többlethalálozásról.

Alacsony halálozás

A Statisztikai Hivatal (ŠÚ) legújabb, augusztusi halálozási adatai alapján a pozitív tendencia folytatódott, vagyis ebben a hónapban sem hunyt el több személy, mint az előző öt év augusztusainak átlaga (ez alapján határozzák meg a többlethalálozást). Összesen 4047-en haltak meg, közülük pedig 10 ember hunyt el a vírus következtében. Ez azt jelenti, hogy a járvány a halálesetek mindössze 0,2 százalékáért volt felelős (januárban ez az arány 40 százalék körül mozgott). Ahhoz képest, hogy az év elején még a fertőzés volt a leggyakoribb halálozási ok az országban, augusztusban már csak a 12. volt a listán, olyan egészségügyi gondok mögött, mint például a szív- és érrendszeri megbetegedések vagy a daganatos betegségek.

Mit hoz a 3. hullám?

Más kérdés, hogy mi vár ránk a harmadik hullám idején, amelyben már egyértelműen a jóval fertőzőbbnek számító delta variáns dominál. A naponta azonosított esetszám már most is aggasztó: hétfőn például 11 086 PCR-teszt elvégzésével összesen 1012 új fertőzöttet azonosítottak, és az egészségügyi minisztérium előrejelzési alapján ez az adat csak nőni fog. Ehhez képest úgy tűnik, hogy a napi halálesetek száma nem nő olyan rohamosan, mint az előző hullám idején: hétfőn például 10 új áldozatról számoltak be, és ez az utóbbi hetek egyik legmagasabb növekménye. Összehasonlításképp: idén január 2-án például 1219 új beteget azonosítottak, és az áldozatok száma aznap 89 volt.

Ennek oka egyértelműen a lakosság átoltottsága. A Statisztikai Hivatal rámutatott, hogy az előző két hullám idején a koronavírus áldozatai túlnyomó többségben a 60 feletti korosztályból kerültek ki. Ebben a korosztályban viszonylag magasnak mondható az átoltottság, az Adatok Pátosz Nélkül elemzőcsoport szerint a 61 százalékuk már teljesen védettnek számít. Az eddigi kutatások pedig bebizonyították, hogy az oltottaknál jóval alacsonyabb az esélye a súlyos lefolyásnak, és még alacsonyabb az elhalálozásnak.

Nem lesz olyan súlyos?

Mindezt alátámasztják az Angliában mért adatok is. Az Adatok Pátosz Nélkül elemzői megvizsgálták, hogy az utóbbi három hónapban ott mekkora volt az oltottak és az oltatlanok halálozási aránya. Kiderült, hogy négyszer annyi oltatlan személy hunyt el egy hónap alatt, mint beoltott.

Ezekből az adatokból kiindulva az elemzőcsoport elkészítette a halálozásokkal kapcsolatos hazai előrejelzési modellt. Figyelembe vették a korcsoportot, valamint azt is, hogy hányan adatták be a vakcinát, hiszen ezeket az adatokat Angliában is folyamatosan frissítik. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a harmadik hullám Szlovákiában kevésbé lesz súlyos, mint az előző. Ha az angliai trendek igazolódnak, akkor nálunk mintegy 2621 áldozata lehet a harmadik hullámnak. Ez a második hullám halálozási arányának körülbelül a negyede. Az elemzők azonban hangsúlyozzák, ez a legrosszabb lehetőség, ennél valószínűbb, hogy az áldozatok száma mintegy 2000 körül lesz.

Nem meglepő, hogy az elemzőcsoport a legtöbb áldozatot továbbra is a 60 felettiek körében jósolja, főleg az oltatlanok csoportjában. A lehetséges 2621 áldozatból több mint 1500 közülük kerülhet ki.

A realitás talaján

Az elemzőcsoport leszögezte: annak ellenére, hogy a lakosság több mint 40 százaléka már be van oltva, fontos, hogy komolyan vegyük az újabb hullámot. Ez azonban nem azt jelenti, hogy át kell esni a ló túloldalára, és újabb 10 ezer áldozattal kell riogatni az embereket. Éppen ezért is készítették el az előrejelzési modellt, hogy reális képet adhassanak az előttünk álló hetekről, hónapokról.

„Lassan már hozzászokunk, megtanulunk együtt élni a vírussal. Ez egy kór, meggyengítette a társadalmunkat, de sokan védettséget szereztek a megfertőződés után, mások az oltásnak köszönhetően, és sokan átesnek majd rajta a delta hulláma alatt is. Már látjuk a fényt az alagút végén, és ez a 2021-es év”

– zárta a szakértői csoport.