Januártól máshogy számolják a nyugdíjakat! Nézzük, Ön milyen összegre számíthat!

A Plus 1 deň napilap információi szerint a nyugdíjasok az új összegeket a januári kifizetések időszakában kapják meg. A Szociális Biztosító az emelésről írásbeli határozatot is küld nekik, ennek összegét a honlapjukon egy számológép segítségével saját maguk is kiszámolhatják.

A nyugdíjak 2022-ben az infláció nyomán emelkednek, vagyis a fogyasztói árak éves szintű növekedésével egyetemben. Ez a Statisztikai Hivatal adatai szerint 2021 első félévére nézve a havi nyugdíjösszeg 1,3 százaléka volt. Tehát januártól ennyivel emelkednek a nyugdíjak összegei.

(br, pluska)