Jakab Elemér titkolja diplomamunkáját

A Ma7 hetilap azt írja, az ukrajnai egyetemen Jakab 2013-ban nemzetközi tudományok szakon, levelező hallgatóként szerzett mesterfokú diplomát. A lapnak azonban nem sikerült megtudnia, hogy a hidas képviselő milyen témában írta a diplomamunkáját, és ki volt a szakdolgozat témavezetője, illetve szakmai elbírálója.



A hidas képviselőtől mi is meg szerettük volna tudni, mi volt a szakdolgozatának a címe, illetve hogy ki volt a témavezetője és a munka elbírálója. Arra is megkértük, küldje el nekünk a diplomamunkáját. „Nem fogom átküldeni, nem fogom elmondani” – mondta Jakab a szakdolgozatára és annak elbírálóira vonatkozóan. Részletesebben azonban nem indokolta ezt a döntését. „Mit nyerek én azzal, ha nyilvánosságra hozom?” – hárította a döntésének okára vonatkozó kérdést.



A hetilap az egyetemtől próbálta megszerezni a kérdéses szakdolgozatot, de az intézmény különböző indokokra hivatkozva elutasította a munka bemutatását. Az intézmény egyebek mellett arra hivatkozott, hogy ha megmutatná a dokumentumot, megsértené Jakab emberi jogait. Mivel a munkát nem sikerült előkeríteni, a nyilvánosság számára nem ellenőrizhető, hogy Jakab valódi teljesítményért kapta-e az oklevelét. Fontos megjegyezni, hogy az egyetemek túlnyomó többségén szinte az összes szakdolgozat valamilyen formában nyilvános. Az intézményt mi is kerestük, de lapzártáig nem kaptunk választ a többi közt arra a kérdésünkre sem, mely egyetemi tanárok vezetésével írta Jakab a szakdolgozatát.



A Ma7 cikkének szerzője kétségbe vonta azt is, hogy Jakab megfelelő szinten beszéli az egyetem oktatási nyelvének, az ukránnak és az angolnak valamelyikét. A képviselő ezzel kapcsolatban elmondta, nem voltak nyelvi nehézségei, hiszen több mint tíz évig tanult oroszul, ezzel pedig boldogult az ukrán intézményben. Hozzátette, a képzés angol nyelvű része csak a nyelvvizsgára való felkészülés volt.



A hetilap szerint azért is furcsa, hogy Jakab, aki a kelet-szlovákiai Nagyráska község polgármestere is egyben, egy ungvári egyetemet választott, mivel az ukrán–szlovák határon való átkelés rendszerint hosszú várakozással jár. A képviselő szerint azonban neki ezzel nem volt gondja.



Az Ungvári Nemzeti Egyetem nevéhez abban az időszakban, amikor annak Jakab is a diákja volt, több korrupciós botrány is kapcsolódik. 2011 szeptemberében rendőrök korrupció gyanújával őrizetbe vették az egyetem Román-Germán Filológia Karának dékánját, 2012 májusában pedig az UNE Közgazdasági Karának dékánját tartóztatták le. 2013 júniusában a Közgazdaságtani Tanszék fiatal docense ellen indult eljárás, aki fejenként 550 hrivnyát követelt a diákoktól a szigorlat fejében.

Ugyanebben az évben rekord összegű kenőpénz, több mint 43 ezer hrivnya elfogadásakor érték tetten az intézmény rektorhelyettesét, Roman Oficinszkijt. A régióban dolgozó forrásunk szerint teljességgel elképzelhető, hogy az UNE pénzért cserébe is állított ki diplomákat. Ilyenkor a vásárló helyett gyakran megírják magát a szakdolgozatot, beírják a leckekönyvbe a jegyeket.



A közelmúltban Andrej Danko (SNS) házelnök kisdoktori munkájával kapcsolatban robbant ki botrány. Bár Danko igyekezett rejtegetni a dokumentumot, végül kiderült, hogy a szakdolgozata plágium, ezt a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem akadémiai szenátusának bizottsága is megerősítette. A házelnök azonban megtarthatta jogdoktori címét.