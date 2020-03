Itt kezelik a 14 új szlovákiai fertőzöttet

A pozsonyi Kramáre kórházban két pozsonyi férfi esetében mutatták ki az új típusú koronavírust. Pozitív eredményt mutatott a teszt egy malackai férfi esetében is, akit a Nemzeti Onkológiai Intézetben vizsgáltak ki. Az illető korábban kapcsolatba került egy osztrákkal. Egy homonnai, nagymihályi és egy jakabfalusi férfi is megfertőződött, ők Ausztriából tértek haza, jelenleg a bősi karanténközpontban tartózkodnak. Egy morvamogyoródi és egy vágbesztercei férfit a trencséni kórházban vizsgáltak ki, az ő tesztjeik is pozitívak.

Egy szepesbélai nőt az eperjesi kórházban teszteltek, egy Párizsból hazatért férfinél a rózsahegyi központi katonai kórházban diagnosztizálták a betegséget. Két nő és egy férfi esetében a turócszentmártoni kórházban mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést. Egy lekéri férfin, aki kapcsolatba került egy másik beteggel, a nyitrai kórházban végezték el a tesztet.

Eddig összesen 2670 teszt volt negatív.