Itt járt az új cseh külügyminiszter

A cseh miniszter első hivatali útja a szlovák fővárosba vezetett. Korčok és Lipavský a közös sajtótájékoztatójukon elsősorban az Oroszországgal kapcsolatos helyzetről beszéltek. A szlovák miniszter szerint az EU és a NATO is kész arra, hogy tárgyaljon Oroszországgal. Arról is beszélt, az EBESZ keretében is elképzelhetőnek tartja a Moszkvával való egyeztetést, de szeretnének belelátni abba is, hogy az USA és Oroszország között milyen dialógus folyik. Korčok szerint a nyugat részéről megvan a pártbeszédre való hajlandóság, de ez az orosz oldalon hiányzik. A cseh kollégája pedig hozzátette, az Oroszországhoz való viszony kérdésében az EU-nak és a NATO-nak is egységesnek kell lennie. Rámutatott, a cseh-orosz viszony most nagyon alacsony szinten van, amit azonban újra szeretne indítani. Kiemelte, az országa biztonsága számára egyértelműen az a legfőbb garancia, hogy megbízható partnerként viselkedik.

