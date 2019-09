Ismét bevezetik a politikusok válaszadási jogát

A köztisztviselők válaszadási joga 2008-ban, Robert Fico (Smer-SD) első kormányzása idején vált a szlovák jogrend részévé. Iveta Radičová (akkor SDKÚ-DS) kormányzása alatt, 2011-ben a jogszabályt úgy módosították, hogy a válaszadási jog csak a természetes személyekre korlátozódott. Jarjabek javaslata az eredeti állapotot állítja vissza.

„Ki kell emelni, hogy a válaszadási jog csak a tényszerű megállapításokra vonatkozik, az értékítéletekre nem. A válaszadási jog a sajtótörvény részét képezi néhány más európai országban is, például Franciaországban, az 'audiatur et altera pars', vagyis a 'hallgassuk meg a másik felet is' elvéből kiindulva”