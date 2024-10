Ilyen országról álmodunk? Két éve volt a Vár utcai terrortámadás

A pozsonyi terrortámadás 2022. október 12-én az egész országot megrázta. Mindenki döbbenten állt azelőtt, hogy milyen konkrét formát ölthet a gyűlölet. Egyes közszereplők azóta sem lettek elfogadóbbak, de trencséni diákok végül a politikai nyomás ellenére is megemlékeztek a tragédiáról.

A szélsőségesek és az iskola harcából az emberség került ki győztesen

Október 11-én a trencséni Ľudovít Štúr Gimnáziumban megemlékezést terveztek. Ebben semmi meglepő nem volt, hiszen tavaly is megemlékeztek a diákok. Mégis politikai felháborodást váltott ki az elképzelés, miután valaki ezt az információt továbbította a Republika pártnak.



A gimnázium tanárnője arra kérte a tanulókat, hogy szolidaritásukat kifejezve szivárványszínű ruhában jöjjenek iskolába. Milan Mazurek (Republika) EP-s képviselő ezt követően azzal vádolta a pedagógust, hogy „LMBTQ-propagandát” terjeszt. A Republika alelnöke az oktatásügyi minisztériumot is támadta, amiért nem avatkozott közbe. A nagy felháborodás miatt a trencséni gimnázium lefújta a kezdeményezést. De itt nem ért véget a történet.



Richard Rybníček, Trencsén polgármestere szerdán bejelentette, hogy a Tepláreňben meggyilkolt két fiatal megemlékezését a város szervezésében megvalósítják, ha már a gimnázium kénytelen volt erről letenni.



Tomáš Drucker (Hlas) oktatásügyi miniszter sem hagyta szó nélkül a történteket. A kormányülést követően úgy fogalmazott:

Teljesen elfogadhatatlan, hogy egy olyan minőségi iskola, vagy bármilyen iskola ilyen primitív kampány és megfélemlítés céltáblájává váljon.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az iskolai oktatás tartalmáról nem dönthetnek olyanok, akik tagadják a holokausztot, vagy akiknek gyásznap a Szlovák Nemzeti Felkelés, hozzátéve, hogy hagyják békén a gyerekeket és az iskolákat. Emlékeztetett, hogy a kormány által augusztusban jóváhagyott oktatási törvényjavaslat meghatározza majd, hogy hogyan lehet az érzékeny témákat behozni az oktatásba.



De mielőtt túl elfogadó képet alakítana ki valaki a kormányról, érdemes Robert Fico miniszterelnök megnyilvánulását is figyelembe venni. A kormányfő szerint ugyanis csak valamilyen „zavarodott professzor” állhatott elő ilyen ötlettel. Egyértelműen elhatárolódott attól, hogy a kormánynak bármi köze lett volna a tervhez, és ezt nem is kérhetik rajta számon pl. a Republika politikusai.



Ezzel együtt és ezek ellenére is pénteken a trencséni diákok gyertyát gyújtottak nem messze a Štúr gimitől Matúš Horváth és Juraj Vankulič emlékére (talán egy egyszerűbb és elfogadóbb jövő reményében is).

Hogyan emlékeznek a fővárosban?

A Matúšért és Jurajért elnevezésű megemlékezés kreatív formát kapott. A szervezők (a Tepláreň, az Inakosť kezdeményezés és a Szivárványos Pride Pozsony) arra kérték az embereket, hogy fogalmazzák meg álmaikat és reményeiket, arra vonatkozóan milyen Szlovákiát szeretnének, vagy az ő szavaikkal: milyen lenne az ország, ahol Matúš és Juraj jól érezné magát.

Nagyon vágyunk egy olyan Szlovákiára, ahol szeretetben tudnánk együtt élni. Álmodjunk meg egy ilyen Szlovákiát

– írták az aktivisták.