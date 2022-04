Így fogadták a szlovákiai magyar politikusok a Fidesz győzelmét

A magyarországi választások eredményei szerint 87,85 százalékos feldolgozottságnál a FIDESZ-KDNP a szavazatok 53,64 százalékát (2 225 708) szerezte meg.

A jelenlegi kormánypárt újabb győzelmére a szlovákiai magyar politikusok a közösségi médián reagáltak. Sólymos László a Szövetség Híd Platformjának politikusa azt írta, hogy a parlamenti választásokat mindig is Magyarország belügyének tekintették. Szerinte a „durva kampány” a határon túli magyar közösségeket is elérte, és meg is osztotta. Sólymos hozzátette, hogy a magyar választópolgárok döntését tiszteletben kell tartani, a magyar kormánnyal pedig korrekt partneri kapcsolatra kell törekedni.



Rigó Konrád, a Híd tagja szintén kiemelte, hogy a magyarországi kampány eldurvult, szerinte ez a háború miatt történt. „Ám bennünket, szlovákiai magyarokat, politikailag nem oszthat meg az, hogy jobboldali, baloldali, konzervatív vagy liberálisak vagyunk-e. Annak sem kellene megosztania minket, hogy szeretjük-e Orbán Viktort vagy sem. Ő nem itt kormányoz, hanem Magyarországon” – írta bejegyzésében.



Párttársa, Agócs Attila Facebook-oldalán közölte: „Bár nem láttam nagy lendületet az ellenzékben, azt gondoltam, jobb lenne valami más. Mindenesetre a nép szava szent (igen, mindent figyelembe véve is az)”. A három hidas politikus hangsúlyozta, hogy mostantól elsősorban a hazai ügyekre, az erős szlovákiai magyar képviseletre kell koncentrálni.



A Szövetség MKP Platformjának Facebook-oldalán Berényi József elnök nyilatkozatát közölték, aki szerint van minek örülnünk, mivel „ez a győzelem biztosítja családközpontú kormányzati politika folytatását, a nemzeti és konzervatív értékek (közép-)európai szintű megmaradását, valamint a határon túli magyarság támogatásának folytatását”. Berényi továbbá Orbán Viktor hozzáállását az orosz-ukrán konfliktushoz „békeközpontúnak” nevezte, ez pedig szerint nemcsak Közép-Európa kormányainak „fontos mementó”, hanem a Szövetség politikusainak is az. „A FIDESZ-KDNP megkezdheti az ötödik választási ciklusát. Ez párját ritkító teljesítmény. Gratulálunk! Gratulálunk! „Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!” – zárta Berényi.

Mózes Szabolcs (Összefogás-platform), a Szövetség alelnöke is Facebook-oldalán gratulált a Fidesznek. Szerinte a "külhoni magyar közösségek számára kiemelten fontos, hogy a magyar kormány erős stratégiai szövetséges legyen", valamint az, hogy Magyarország erős és sikeres ország legyen, de úgy véli, ez a választás eredményeivel négy évre biztosított lesz. Zárásként "bölcs kormányzást" és eredményes négy évet kívánt.