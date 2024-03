Idén a tavalyinál is drágább lesz a húsvét

A történelmi csúcsokat döntögető infláció miatt tavaly több mint az ötödével, egész pontosan 21 százalékkal nőttek a szlovákiai családok húsvéti ünnepekkel kapcsolatos kiadásai az egy évvel korábbiakhoz képest. A gazdasági elemzők pedig idén sem kecsegtetnek semmi jóval. A már így sem alacsony kiadások idén tovább nőnek, igaz, már nem olyan szédítő ütemben, mint tavaly.

Drágább élelmiszer

„Húsvétkor egyetlen háztartásból sem hiányozhat a hímes tojásokkal, majonézes salátával, sonkával és egyéb finomságokkal megterített ünnepi asztal. A húsvéthétfő viszont a locsolók megvendégeléséről szól, amihez hozzátartozik az alkoholfogyasztás és a legkülönfélébb édességek is, nem beszélve a gyerekeknek járó készpénzről”

– mondta el lapunknak Jana Trogová, a Partners group SK pénzügyi szakértője. Szerinte az elmúlt egy évben is elsősorban az élelmiszerek, nevezetesen a majonéz, a tojás, a felvágottak, de a kenyér, az alkohol és az üdítők ára nőtt a legnagyobb mértékben. A sütéshez használt alapanyagok ára a tavalyi évhez képest mintegy 13%-kal emelkedett, a húsvéti asztalra szánt finomságok pedig 8%-kal drágultak. A Partners group SK számításai szerint a húsvéti ünnepek összköltsége – az utazási költségeket nem számolva – családonként átlagosan 306 euróra rúg. Ez az összeg tartalmazza a sütéshez használt alapanyagokat, a húsvéti lakomát a családnak, valamint a locsolóknak szánt csemegét és a gyermekeknek járó kisebb pénzjutalmat is.

Gondolkozzunk előre

A háztartások számára a húsvéti kiadások Trogová szerint nem elhanyagolhatóak. A pénzügyi szakértő azt javasolja, hogy az ünnep költségeit a napi szükségletekre használt költségvetésből fedezzük, de ha ez utóbbi szűkös, érdemes előre spórolni az ünnepekre. Ha ugyanis nem tervezzük meg előre az ünnepi kiadásokat, pénzügyi nehézségekbe ütközhetünk. Trogová arra is felhívta a figyelmet, hogy a váratlan kiadásokra elkülönített pénzügyi tartalékot nem tanácsos az ünnepekre fordítani.

„Ez a tartalék elsősorban a váratlan élethelyzetekre szolgál, nem pedig az olyan előre megtervezhető eseményekre, mint amilyenek a húsvéti ünnepek”

– tette hozzá a szakértő.

Locsolópénz

A szülőknek arra is oda kellene figyelniük, hogy a gyerekeik mire költik el a húsvéti locsolásért kapott pénzösszeget. Egy gyermek számára akár 30 euró is elképesztő összegnek számíthat. A szülők ezt a pénzt felhasználhatják a pénzügyi műveltség fejlesztésére, ami a későbbiekben igazán jól jön a gyermeknek. A pénzügyi szakértő azt javasolja, hogy a szülők állítsanak fel egy egyértelmű 50:50-es szabályt. A gyerekek az összeg felét elkölthetik valamire, amire már régóta vágynak, például játékra vagy mozijegyre. A másik felét pedig tegyék félre. „Ez a megközelítés felelősségre és fegyelemre tanítja a gyerekeket. Ne feledjük, hogy a gyermekek betanítása a pénz felelős kezelésére, hosszú távú folyamat, ami már fiatal korban elkezdődik. A húsvéti locsolásért kapott pénz pedig kiváló alkalmat nyújt arra, hogy elkezdjük gyerekeink pénzügyi nevelését, ami majd a felnőttkorukban is hasznukra válik” – magyarázza Trogová.