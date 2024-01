Horony: Ne vonják össze a KKA-t! 

Horony a Facebook-oldalán tette közzé nyilatkozatát, amelyben azt írja, a kulturális minisztérium terve, mi szerint összevonnák a két intézményt, felháborodást váltott ki a kisebbségek körében, mivel ez a lépés lényegében a KKA megszüntetését jelentené. A kormánybiztos rámutat, a minisztérium terve azért is meglepő, mert a kormányprogramban a kabinet amellett kötelezte el magát, hogy a kisebbségi támogatások 2016 és 2020 között létrejött modelljére szeretne építeni. A KKA-t pedig ebben az időszakban, a Smer-SNS-Híd kormány alatt hozták létre.

Horony a napokban többször is jelezte, részt szeretne venni a vonatkozó törvénymódosítás megalkotásában. Levélben fordult Šimkovičovához, amelyben kifejezte az átszervezéssel kapcsolatos aggályait, és azt kérte, hogy az erre vonatkozó terveket a kormányprogramnak megfelelően fogalmazzák át. „Ugyancsak kértem egy találkozót, amely során tisztázhatnánk az álláspontjainkat” – fogalmaz a kormánybiztos és hozzáteszi, sürgetni fogja, hogy a tárca a kisebbségek képviselőinek részvételével egy olyan szakértői csoportot hozzon létre, amely a törvénymódosítás kidolgozásába kapcsolódik be. „Úgy hiszem, a nemzetiségi kisebbségekkel való konzultáció nélkül nem lehet teljesértékű javaslatot előkészíteni” – jelenti ki azzal, kitart amellett, hogy az alap a támogatásokat a továbbiakban is az egyes nemzetiségek részvételének elve mentén valósítsa meg. A KKA-ban a dotációkról szakmai tanácsok döntenek, amelyek tagjainak nagyobb részét maguk a kisebbségek képviselői választják.

Az összevonás ellenzői szerdán a kormányhivatalban átadták petíciójukat, melyet 2500-an támogattak aláírásukkal. A törvénymódosítás előkészítésében való részvétel fontosságát Róbert Špoták, a Művészeti Alap igazgatója is hangsúlyozta.

A kulturális minisztérium közölte, az összevonás csak az egyik lehetséges megoldás a támogatási alapok hatékonyabb működésére, és a cél a bürokrácia csökkentése, valamint a támogatásra jogosultak körének bővítése. A tárca tájékoztatása szerint a végső megoldást nyilvános szakmai párbeszéd és az érintett csoportok képviselőivel folytatott egyeztetés előzi meg.