Horogkereszt az olimpikonon? (Fotó)

A tetoválás háromágú horogkeresztre hasonlít, ezt a jelképet használja a dél-afrikai neonáci szervezet, az AWB (Afrikaner Weerstandsbeweging), a nemzetközi újfasiszta mozgalom, a Blood and Honour (Vér és Becsület), de a második világháborúban egy SS egység jelvényében is ott volt. A sportoló felesége, Martina Sabbatini szerint a szimbólum nem náci jelkép, hanem három egymásnak fordított L betű, az angol Love, Laugh, Loyalty, a szerelem, nevetés, hűség rövidítése. A feleség szerint a tetoválást ő is viseli, ezzel szimbolizálja férjéhez való kötődését.

Azt állítja, a szimbólumot röviddel 2014-es esküvőjük után tetováltatták magukra, a sportolóról készült 2018-as képeken azonban mégsem látni azt. A szélsőségesség- szakértők szerint a szimbólum azzal együtt, hogy Sabbatini Dél-Afrikából származik, minimum kérdéseket vet fel.

Forrás: TASR

(Sme, czg)