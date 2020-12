Homályos jövő előtt a magyar egység

A magyar pártok botrányos szerdai sajtótájékoztatója után a Híd és az MKP egy közös nyilatkozatot adott ki. Ebben azt írják, az Összefogás állításával ellentétben az előző hónapokban nagyon sok mindenben sikerült megállapodni az akkor még háromoldalú egyeztetéseken, amelyeken az MKP, a Híd és az Összefogás delegációi vettek részt. Ahogy arról beszámoltunk, az utóbbi szubjektum elnöke, Mózes Szabolcs váratlanul megjelent az MKP és a Híd szerdai sajtóértekezletén és a pulpitushoz lépve adta elő pártja álláspontját, miszerint messze volt a megállapodás.

Megint az arányok

Az MKP és a Híd a közös közleményében is hangsúlyozta, hogy szerintük már közel volt az egyezség. „Mivel a mai nap folyamán elhangzott valótlan állítások megkérdőjelezték az eddig elvégzett munkát, az eddig elért eredményeket, az MKP és a Híd közös sajtóközleménye csatolmányaként közzétesszük azokat az alapelveket, amelyeket a tárgyaló felek jóváhagytak” – fogalmaznak a nyilatkozatban Mózesnek a sajtótájékoztatón tett állításaira utalva.

A közzétett információk legnagyobb részét korábban már mi is megírtuk, most azonban az MKP és a Híd hivatalosan is bejelentette azokat. A közlemény szerint a még hárompárti egyeztetéseken abban állapodtak meg, hogy az új párt elnökét az MKP, az országos tanács elnökét pedig a Híd adná, valamint abban is megegyeztek, hogy a gyűjtőpárton belül önálló platformokat hoznak létre. Arról, hogy a közös párt vezető testületeiben milyen arányban képviseltesse magát az MKP, a Híd és az Összefogás, azt írják, a 2020-as parlamenti választás eredményeit vették alapul. Az Összefogásnak pont a másik két párt által kínált 3:2:1-es erőviszony-leosztás volt elfogadhatatlan, amelyben ők kapták volna a legkisebb részt. Mózes pártja a 2:1:1-es leosztást és így a Híddal azonos részesedést, vagy előválasztást szeretett volna.

12 általános pont

Az MKP és a Híd egyúttal közzétette azt a 12 általános alapelvet, amelyet a hárompárti tárgyalás során sikerült lefektetniük. Ezekben olyan elvek mellett teszik le a voksot, mint a kisebbségek képviselete, a demokrácia, a jogállamiság, és az euroatlanti irányultság. „Miközben az alapvető és legközelebbi partnerséget a visegrádi négyek kötelékében látjuk az EU-n belül” – olvasható a dokumentumban.

„A Komáromi Nyilatkozat aláírását követően úgy tűnt, a három párt szándéka őszinte, a cél közös: egy új egységes párt létrehozása annak érdekében, hogy az itt élő magyaroknak és a többi nemzetiségnek, a déli és keleti régiókban élő embereknek ismét legyen parlamenti képviselete” – utal az MKP és a Híd közös közleménye arra a szándéknyilatkozatra, amit idén augusztus 20-án írtak alá, akkor még az Összefogással közösen.

Az Összefogás a szerdai eseményekre a közösségi oldalán tömören reagált. Azt írják, értetlenül állnak a másik két párt sajtótájékoztatón tett bejelentése előtt. „Miszerint a Híd és az MKP minél szélesebb megegyezést akar úgy, hogy a harmadik felet kizárják az egységet bejelentő sajtótájékoztatóról. A tárgyalások nem zárultak le, nem volt mit bejelenteni” – fogalmaz a bejegyzésében az Összefogás.

Kétpárti tárgyalás lesz

Az MKP vezetőjénél, Forró Krisztiánnál és a Híd elnökénél, Sólymos Lászlónál is érdeklődtünk afelől, hogy mit lehet a fent leírt megállapodásból felhasználni, ha végül ez a két szubjektum egyesülne. Így például megőriznék-e azt az elvet, mi szerint a jelenlegi pártok ún. platformként élnének tovább a közös gyűjtőpártban, de arra is kíváncsiak voltunk, stratégiai partnerséget kötnének-e a magyar kormánnyal.



Az MKP sajtóosztályától csütörtökön este kaptunk választ. Ebben azt írják, tárgyalások folytatásáról az MKP elnöksége dönt majd januárban.

„Továbbra is azon dolgozunk, hogy minél szélesebb egység jöjjön létre” – fogalmaznak, azonban hozzáteszik, hogy az MKP és a Híd kétoldalú tárgyalásokat is folytat majd. A közleményben kijelentik, hogy az MKP számára akkor is elfogadható egy gyűjtőpárt vezető testületeiben az 50 százalékos arány, ha azt csak a Híddal közösen hozzák létre. Hozzáteszik, az idézett 12 pont az említett két párt kétoldalú tárgyalásai során is érvényes marad, illetve az MKP és a Híd egy gyűjtőpártban ugyancsak platformként létezne tovább. Arra a kérdésre, ha az MKP és a Híd egyesítéséből jönne létre egy közös párt, akkor az stratégiai partnere lenne-e a magyar kormánynak, az MKP sajtóosztálya így válaszolt: „Természetesen igen”.



A Híd elnökétől az írásban feltett kérdéseinkre csütörtök estig nem kaptunk választ.