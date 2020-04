Ma éjféltől hétfő éjfélig kijárási tilalmat rendeltek el - mutatjuk, mit szabad és mit nem

A kormány hétfőn este jelentette be a döntését, melynek értelmében kiterjeszti a járvány miatt kihirdetett szükségállapotot, és korlátozza a személyek szabad mozgáshoz való jogát. A korlátozások a szerdai napon 00:00-kor, lényegében ma, kedden éjfélkor léptek hatályba és húsvéthétfő éjfélig lesznek érvényben.

A kijárási tilalom nem vonatkozik a munkahelyre való utazásra, sem a vállalkozói tevékenység gyakorlására. Ugyancsak útra kelhet az, akinek egészségügyi intézménybe kell mennie. Boltba, gyógyszertárba is ki lehet menni, akkor is, ha hozzátartozónknak, szomszédunknak vásárolunk be. A járáson belül mozoghat az, aki az általa gondozott személy érdekében indul el, vagy egy közeli hozzátartozójának a temetésén vesz részt. A járáson belül a természetbe is ki lehet menni. Pozsony és Kassa esetében, amelyek több járásból állnak, a korlátozás a város területére vonatkozik. Mindenkinek ott kell tartózkodnia, ahol a korlátozás éri, nem pedig az állandó lakhelyén.

Ilyen még nem volt

Évtizedek óta nem fordult elő, hogy az ország területén kijárási tilalmat vezettek volna be. „Ez egy nagyon súlyos döntés, amelyre Szlovákia történelmében még nem volt példa. Ha most lazítanánk az intézkedéseken, mindent elronthatnánk” – mondta Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő. Hozzátette, ha a húsvéti ünnepek alatt nagyobb léptékben terjedne a fertőzés, akkor annak csak hetek múlva látnánk a hatását.

Szigorú ellenőrzések

A korlátozások betartását a rendőrség és a hadsereg közösen ellenőrzi. Főleg a járáshatárokon lesznek ellenőrzések, amelyek jelentős közlekedési fennakadást okozhatnak. A járvánnyal kapcsolatban az eddig szolgálatot teljesítő 500 katonához további 1500 egyenruhást vezényeltek. Egy rendőrből és egy katonából álló egységek fognak járőrözni. A városokból kifelé vezető utakon megállítják majd az autókat és egy kérdőívet töltenek ki arra vonatkozóan, hogy az érintettek milyen célból indultak útnak. A korlátozások megsértéséért akár 1650 eurós büntetést is kiszabhatnak. A bírságot nem a helyszínen kell kifizetni. A szabálysértést visszamenőleg, a kérdőívben felvett adatok ellenőrzése alapján a járási hivatalok fogják vizsgálni.

Mindenkinek, aki valamelyik kivételre hivatkozva kel útra, hitelt érdemlően igazolnia kell az utazása célját, közölte Michal Slivka rendőrszóvivő. Igazolást állíthat ki a munkáltató, de a vállalkozói igazolvány is betöltheti ezt a célt. A rendőrség minden esetet ellenőrizni fog, az utazóknak fel kell majd mutatniuk személyi igazolványukat, meg kell adniuk a telefonszámukat, az útjuk okát és célállomását. A korlátozás azokat is érinti, akik nem a bejegyzett lakhelyükön, mondjuk Pozsonyban élnek. Nekik az ottani lakásukban kell maradniuk. Akik azonban nem állandó lakhelyükön, hanem hétvégi házában tartózkodnak a kijárási tilalom alatt, azok a védelmi miniszter, Jaroslav Naď szerint minden egyes alkalommal, amikor elhagyják az ingatlant, megsértik a kormány rendelkezését.

A kijárási tilalom nem vonatkozik A munkahelyre és az onnan a lakhelyre való utazásra, illetve a vállalkozói tevékenység gyakorlására.

Az állatok gondozására, gyermekekről való gondoskodásra, üzemanyag beszerzésére.

A létszükségletet jelentő fogyasztási cikkek, így élelmiszer, gyógyszer, egészségügyi segédeszközök, higiéniai termékek, kozmetikumok és más drogériában kapható termékek, állateledelek és az állattartáshoz szükséges egyéb kellékek beszerzésére.

A fenti termékek mások számára való beszerzésére akkor, ha ez a járáson belül történik. Kassa és Pozsony esetében mindez a város területére vonatkozik.

Halaszthatatlan orvosi ellátás szükségessége esetén az egészségügyi létesítményekbe való utazásra. Ilyen esetben az érintettet egy további személy is elkísérheti.

A természetben való tartózkodásra, ha az a járás határain belül történik. Kassa és Pozsony esetében mindez a város területére vonatkozik.

Közeli hozzátartozó temetésén való részvételre.

Olyan utazásra, amelynek a segítségre szoruló közeli hozzátartozóról, rokonról való gondoskodás a célja. Az ilyen célú utazás is csak a járás határain belül, Pozsony és Kassa esetében a város határain belül történhet.

Gyülekezési tilalom

A kormány mostani döntése nyomán gyülekezési tilalom is életbe lépett. Az utóbbi szerint nem találkozhatnak a szabadban azok, akik nem egy háztartásban laknak. Bár a kijárási tilalom csak húsvéthétfő éjfélig van érvényben, a gyülekezési tilalomnak a kormány nem szabott határidőt. Matovič elképzelhetőnek tarja, hogy az a továbbiakban is érvényben marad. Arról is beszélt, nem ért egyet azzal, hogy a húsvéti ünnepek után további boltok nyissanak ki.

A tiltások ellenére a tömegközlekedést központilag nem állítják le. A szlovák államvasutak (ZSSK) azonban azt javasolja, aki a tilalom idején is utazni kíván, az a szokásosnál hamarabb érkezzen az állomásokra, mivel rendőrségi ellenőrzésekre lehet számítani. A vonatok menetrendje mindezek ellenére nem változik, de késések várhatóak.

Bírálat kívülről, belülről

Veronika Remišová (Za ľudí) első miniszterelnök-helyettes, beruházásokért és regionális fejlesztésekért felelős miniszter a közösségi médiában arról írt, hogy nem ért egyet a kormány döntésével: „A koalíciós tanácson és a kormányülésen a Za ľudí párt nevében azt javasoltam, hogy az embereknek ne parancsokat adjunk, ne vonjuk be a a rendőrséget és a hadsereget, hanem inkább egy kéréssel forduljunk a polgárok felé.” Juraj Šeliga (Za ľudí), a parlament alelnöke pedig úgy nyilatkozott, tiszteletben tartja ugyan a kormány döntését, de nem érti azt. Egyrészt nem lát okot a szigorításra, másrészt a tervezett intézkedések megvalósíthatóságával kapcsolatban is kétségei vannak. Šeliga szerint a szigorítások feleslegesen pánikot keltenek. A Denník N információi szerint a kormány a kérdéses intézkedéseket nem egyhangúlag fogadta el, négy miniszter tartózkodott, tizenegyen szavaztak igennel.

A korábbi miniszterelnök, az immár ellenzéki parlamenti képviselő, Peter Pellegrini (Smer) szerint is feleslegesek a szigorítások. „Az emberek az eddigi szabályokat becsületesen betartották, amiért köszönet jár nekik. Ezért nincs arra semmilyen ok, hogy tovább szigorítsák a polgárok mozgására vonatkozó feltételeket” – mondta Pellegrini. Matovič erre úgy reagált, a korábbi kormányfőnek a pánikkeltés helyett azt kellene megmagyaráznia, hogy a roma telepekre miért engedték vissza állami karantén nélkül a külföldről érkező személyeket.