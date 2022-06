Hol és mennyiért nyaralnak idén a szlovákiai családok?

Elmegyünk idén valahová nyaralni? Ha igen, Szlovákiában vagy inkább külföldön töltjük a szabadságunkat, és mekkora kiadásokat engedhetünk meg magunknak ezzel kapcsolatban? Ezek azok a kérdések, amelyek az elmúlt hetekben valószínűleg a legtöbb szlovákiai családban elhangzottak. Hogy melyek a leggyakoribb válaszok, az az áruhiteleiről ismert Home Credit társaság legújabb, a nyári üdülési szezon küszöbén elvégzett reprezentatív felméréséből derül ki. Eszerint – a járványügyi intézkedések feloldásának köszönhetően – idén már valamivel többen utaznak külföldre, mint tavaly. A megkérdezettek 27 százaléka engedhet meg magának külföldi nyaralást, 25 százalékuk pedig valamelyik szlovákiai üdülőhelyen tölti a szabadságát. A legnépesebb csoportot azonban azok alkotják, akik nem utaznak sehová. A családok harmada ismerte el, hogy idén ezt nem engedheti meg magának, a megkérdezettek egy része pedig még nem döntött.

Drágább üdülés

A családok többsége tisztában van azzal, hogy az elkövetkező időszakban tovább nőnek majd az árak, így hamarosan minden cent megtakarításra szükségük lesz. Azt is tudják azonban, hogy ha elmennek nyaralni, és legalább az elmúlt évek színvonalán szeretnék eltölteni a szabadságukat, mélyebbre kell majd nyúlniuk a pénztárcájukba. A Home Credit felmérése szerint a nyári kirándulást tervező szlovákiai családok csaknem fele (47%) 800 euróig terjedő összeget szán a nyaralás során a család összes tagjára. Körülbelül a negyedük (26%) 801 és 1200 euró közötti összeggel számol, és mindössze 4 százalékuk szándékozik 3 ezer eurónál többet fizetni a nyári szabadságáért.

A felmérésből az is kiderült, hogy az emberek fele már figyelembe vette az infláció hatását, így nagyobb összeget szán a nyári szabadságra, mint egy évvel ezelőtt.

„Jóval többet, mint tavaly, a válaszadók 18 százaléka tervez elkölteni, míg a 32 százalékuk egy kicsivel többet. Ezzel szemben a megkérdezettek 14 százaléka vallotta be, hogy idén kisebb összeggel is beéri, mint 2021-ben, a családok 36 százaléka pedig nagyjából ugyanannyit költ majd, mint tavaly”

– mondta el lapunknak Jaroslav Ondrušek, a Home Credit piaci elemzője.

Óvatosan a hitellel

A jó hír, hogy a nyaralás finanszírozására idén a családok töredéke tervez újabb fogyasztási hitelt felvenni, amiben valószínűleg közrejátszott az is, hogy az elkövetkező időszakban a hitelkamatok további növekedése várható, ami a családok nagy részét elriasztja a felelőtlen eladósodástól. A most közzétett felmérés szerint a családok leggyakrabban a saját megtakarításaikból (72%) és a fizetésükből (23%) állják a nyaralással járó költségeket. A megkérdezettek alig 4 százaléka tervez kölcsönt felvenni.

„Ezzel kapcsolatban a legalapvetőbb szabály az, hogy a hitelből finanszírozott áru vagy szolgáltatás élettartamának hosszabbnak kellene lennie a hitel futamidejénél. Nem igazán észszerű mondjuk 3 ezer eurót kölcsönkérni egy luxusnyaralásra, hiszen pár nap múlva már újra otthon leszünk, és utána hónapokig vagy évekig törleszthetünk. Több értelme van hitelt felvenni például akkor, ha az első lakásunkat szeretnénk berendezni, ahol a berendezést hosszú évekig fogjuk használni”

– tanácsolja Miroslav Zborovský, a Home Credit ügyfeleinek az ombudsmanja.

Vonzó célpontok

A Home Credit felmérésében arra is rákérdeztek, hogy a nyaralni indulók idén milyen szálláshelyeket részesítenek előnyben. Eszerint a legtöbb család – a megkérdezettek nagyjából fele – panziókban és szállodákban foglalt szobát. Az ötödük nyaralókban vagy apartmanokban száll meg, és nagyjából ugyanennyien töltik majd a szabadságukat víkendházakban is, míg a tizedük a kempingezés mellett döntött.

A biztosítók adataiból már az is látszik, melyek idén a legkedveltebb külföldi üdülőhelyek a szlovákiai turisták számára.

„A célországok közül ebben a szezonban Törökország, Egyiptom, Görögország, Ciprus, Olaszország, de az autóval könnyen megközelíthető Horvátország iránt is nagy az érdeklődés. Nőtt azonban a kereslet az egzotikusabb úticélok, például az Egyesült Arab Emírségek, Mauritius és Thaiföld iránt is”

– állítja Michal Špaňár, az Union biztosító vezérigazgatója. Szerinte, az általuk kötött utasbiztosítások alapján elmondható, hogy míg fiatalabb korban az egyéni nyaralásokat és kalandtúrákat részesítjük előnyben, negyvenéves korunk körül ez megváltozik, és az érdeklődés az utazási irodák által szervezett utak felé fordul. Roman Berkes, a Szlovák Utazási Irodák Szövetségének (SACKA) az elnöke ez utóbbiaknak azt ajánlja, hogy mielőtt megrendelnék az utat, ellenőrizzék a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI) vagy a SACKA honlapján, hogy az adott utazási iroda be van-e biztosítva csőd ellen.

Egészségügyi kockázatok

Tény, hogy a járványhelyzet Szlovákiában és a világ legtöbb országában az elmúlt hetekben érezhetően javult, a külföldi utazások előtt azonban továbbra is érdemes figyelemmel követni a világjárvány alakulásával kapcsolatos információkat, mivel nem minden ország áll olyan jól, mint Szlovákia. Peter Sabaka epidemiológus szerint ugyanakkor nincs ok a túlzott aggodalomra. „Ami a Covid-19-et illeti, ha valaki még nem győzte le a betegséget, és nincs beoltva, javasoljuk, hogy oltassa be magát. Egyébként nincs szükség különleges óvintézkedésekre. A majomhimlő esetében nem szabad elfelejteni, hogy a vírus a fertőzött személlyel való szoros érintkezés útján terjed. Hacsak valaki nem kerül szoros kapcsolatba több emberrel olyan régióban, ahol a majomhimlő gyakoribb, például Londonban vagy Madridban, a fertőzés kockázata minimális” – magyarázza Sabaka. Utazás előtt azonban mindig érdemes ellenőrizni a szlovák külügyminisztérium honlapján található ajánlásokat. „A biztonság kedvéért köthetünk speciális járványbiztosítást is, amely fedezi a költségeket, ha karanténba kerülünk, és kénytelenek vagyunk akaratunkon kívül meghosszabbítani a külföldi nyaralásunkat” – teszi hozzá Špaňár.