Hidas képviselők: Elnézést kérünk

Mindenkit meg szeretnék nyugtatni, hogy megoldjuk a problémát. Én nem utasítom el a felelősséget a kérdésben, csak azt mondom, hogy szerencsétlen véletlenek egybeesésének következtében kerültünk ide. De mivel én vagyok a frakcióvezető, ezért én mindenkinek azt mondom, enyém a felelősség. Bocsánatot kérek mindenkitől, hogy ez megtörtént, és megígérem, ezt meg fogjuk oldani. Ígéretet kaptunk Andrej Kiska államfőtől, ahogy a koalíciós partnerektől is, hogy rendezzük ezt a kérdést. Így azt a hibát, amit elkövettünk, azt gondolom, hogy azonnal rendbe tettem. A parlamenti mandátumról ezért azonban nem kell lemondani. Én korábban is elmondtam, ha a koalíciós partnerek elutasítják az általuk okozott helyzet a kezelését, akkor én nem tudok velük tovább együttműködni.

Vavrek István

Hibát követtünk el, ezt el kell ismernie minden képviselőnek, köztük nekem is. De ha nem lennénk a parlamentben, akkor ezt most nem tudnánk helyrehozni. Ha ez nem sikerül, akkor mindenkinek, köztük nekem is és a pártnak is le kell vonnia a személyi konzekvenciákat. Én, mint magyar tanárember, bocsánatot kérek a kollégáimtól, és minden magyar embertől is.