Híd: téma az összefogás az MKP-val

Pozsony | Ma ülésezik a Híd Országos Tanácsa (OT), a tanácskozáson a magyar pártok együttműködése is terítékre kerül.

A Híd közleménye szerint a tanács témái elsősorban az európai parlamenti választások értékelése, a Híd ősszel esedékes 11. közgyűlésének előkészítése és a parlamenti választásokra való felkészülés lesz. Debnár Klára, a párt szóvivője elmondta, az utóbbi téma nagyon sokféle lehetőséget foglal magában, ebbe akár más magyar pártokkal való együttműködés kérdése is beletartozhat. A szóvivő kiemelte a tanácskozáson várható vita fontosságát.

Nagy József, a párt leköszönő EP-képviselője lapunknak azt nyilatkozta, bízik benne, hogy a vita elsősorban a parlamenti választásokról fog szólni, illetve hogy nyílt és konstruktív lesz. Nagy szerint az Országos Tanácson szóba kerül az MKP-val és az összes többi magyar párttal való együttműködés elvi lehetősége is. A politikus ugyanakkor úgy véli, tudatosítani kell, hogy a Híd olyan kisebbségeket is képvisel, akiknek önálló pártja valószínűleg nem lesz. A magyar pártok összefogásáról pedig így nyilatkozott: „Úgy gondolom, félre kellene tenni a személyes averziókat vagy érdekeket, és így kellene az együttműködés lehetőségét keresnünk. Azt kell megtalálnunk, ami összeköt bennünket, nem pedig azt, ami elválaszt – mondta Nagy. – Ha együttműködést szeretnénk, akkor erről az Országos Tanács után egy egyértelmű üzenetet kell kiadnunk, mert nagyon rövid az idő.” Ősszel a Hídnak és az MKP-nak is kongresszusa lesz.

Sárközy Irén, a Híd parlamenti képviselője a magyar pártok lehetséges együttműködésével kapcsolatban azt mondta, meg kell vizsgálniuk, miként tudnak a legsikeresebbek lenni, és minden alternatívát meg kell beszélniük. Sárközy elmondta: „A magyar pártokkal való együttműködést szóba hozhatják az OT küldöttei.” Sárközy szerint, ha a kérdés felmerül, az államfőválasztás eredményeit is kiértékelik. A képviselő a pártban nem látja szükségét a személyi változásoknak.

Rigó Konrád, a Híd kulturális államtitkára szerint várható, hogy a mai OT-n az MKP-val való összefogás is szóba kerül. „Én látok lehetőséget az együttműködésre, de mindenképpen az értékeinkkel összhangban kell megtalálni” – mondta az államtitkár. Hangsúlyozta, hogy a Híd számára a többség és a kisebbség jó kapcsolata, a több kisebbség képviselete és az euroatlanti elkötelezettség alapvető értékek. „Ezeknek mindenféle együttműködésben meg kell maradniuk” – tette hozzá az államtitkár.

Ján Baránek politológus szerint a felmérések azt mutatják, fennáll a lehetősége, hogy a jövőre esedékes parlamenti választáson sem a Híd, sem az MKP nem kerül be a törvényhozásba. „A pártok integrációja lenne a leglogikusabb megoldás, de a Híd és az MKP egyes tagjai között nagy ellentétek feszülnek” – magyarázta Ján Baránek.