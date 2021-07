Hiába az igyekezet, nem javul a szlovákiai bíróságok megítélése

Az Európai Bizottság bemutatta a tagországok bíróságairól szóló jelentését, amelyet a legfrissebb Eurobarometer-felmérés eredményeire alapoztak. Ebben arról kérdezték meg a lakosokat, hogy mennyire tartják függetlennek a hazai bíróságokat.

Szlovákia a lista alján végzett, vagyis azon országok közé tartozik, amelyekben a lakosság többsége úgy gondolja, hogy a bíróságok nem működnek független intézményként. A megkérdezettek mindössze 30 százaléka gondolja úgy, hogy függetlenség szempontjából a bíróságok jó állapotban vannak, ezzel szemben a válaszadók 59 százaléka úgy véli, hogy a szlovákiai bírák nem hoznak független ítéleteket. 11 százalék nem akart vagy nem tudott állást foglalni a kérdésben.

A bíróságokkal szembeni bizalmatlanság abból a szempontból is érdekes, hogy a jelenlegi kormánykoalíció az egyik fő feladatának az igazságszolgáltatás megtisztítását tartja, a nyilvánosság előtt is gyakran hivatkoznak a korrupcióellenes magatartásra mint az egyik legfőbb erényükre. Az utóbbi másfél évben valóban megkezdődtek a letartóztatások, több köztisztviselő is vizsgálati fogságba került, legutóbb például Dušan Kováčik egykori speciális ügyésznek kellett bíróság elé állnia. A koalíció ezt a folyamatot tisztogatásként értelmezi, de úgy tűnik, hogy a lakosság többségét még mindig nem sikerült meggyőzniük arról, hogy a bíróságok valóban függetlenül működnek.

Szlovákia mellett Horvátország, Lengyelország, Olaszország és Magyarország végzett a lista utolsó helyein. A horvátoknál a lakosság mindössze 16 százaléka bízik a bírák függetlenségében, a lengyeleknél ez az arány 18, az olaszoknál pedig 29 százalék.

Érdekes helyzetben van Magyarország, ahol a megkérdezettek közel 32 százaléka tartja jónak a bíróságok helyzetét, és ugyanennyien tartják rossznak. A fennmaradó 37 százaléknyi válaszadó nem tudott vagy nem akart állást foglalni, vagyis a lakosság több mint egyharmada nem tudja, mit gondoljon, vagy nem akarja elárulni a véleményét. Ez az arány a többi uniós tagországgal összevetve Magyarországon a legmagasabb.

A lista másik végén skandináv országok találhatók. A legtöbben a finn bíróságokat tartják függetlennek, az emberek 86 százaléka bízik az ottani bírák ítéleteiben. A második helyen Dánia áll 83 százalékkal. Az EU-s átlag 49 százalék, ettől azonban Szlovákia jócskán elmarad.