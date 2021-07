Zajlik a Kováčik-per, Makó már Ficót is bemártotta

Csütörtökön és pénteken is folytatódott Dušan Kováčik korábbi speciális ügyész elleni per, akit többek közt korrupcióval és bűnszervezet alapításával vádolnak.

A csütörtöki tárgyalási napon Blanka Godžová nyugalmazott ügyésznő tett vallomást. Elmondta, hogy Kováčik utasítására egy konkrét ügyben úgy járt el, hogy Ľubomír Kudličkát, a Takáč-banda egyik tagját szabadon engedjék. A vád szerint Kováčik ezért 50 ezer euró kenőpénzt kapott. Ugyanezen a napon kezdett a bíróság előtt vallomást tenni Ľudovít Makó, aki korábban a pénzügyőrség bűnügyi osztályát vezette és maga is vádeljárás alatt áll. Makó azt vallotta, ő adta át Kováčiknak az 50 ezer eurónyi kenőpénzt. A férfi arról is tanúskodott, hogy az egykori ügyész folyamatban lévő nyomozások iratait adta át neki. Ezen iratok egy részét a Makónál tartott házkutatáskor találta meg a rendőrség.

Az egyik kérdéses ügyirat arról szólt, hogy Makót egy rendőrgyilkosság előkészítésével gyanúsítják. A férfi a bíróság előtt nem tudta összesíteni, hogy az általa elkövetett bűncselekményekért mennyi kenőpénzt kapott. Annyit mondott, a legnagyobb tételek százezer euró körül lehettek. A végül végre nem hajtott rendőrgyilkosság előkészítésével kapcsolatban Marián Kočner, a Kuciak-ügyből ismert Kočner névrokona, ellen is eljárás indult. A pénteki tárgyalási napon a férfi bevallotta, hogy Makó olyan titkos iratokat mutatott neki, amelyek a rendőrgyilkosság előkészítésével kapcsolatos ügyről szóltak és amelyben mindketten gyanúsítottként szerepeltek. A speciális ügyészség egy munkatársa pedig arról tanúskodott, hogy Kováčik különösebb gond nélkül hozzáférhetett ezekhez a titkos iratokhoz. Az egykori ügyész a tárgyaláson azzal védekezett, hogy a tanúkat törvénysértő módon hallgatták ki.

Kováčik ellen, aki tagadja a vádakat, bűnszervezet alapítása, fenntartása, támogatása, kenőpénz elfogadása, hivatali hatáskörrel való visszaélés bűncselekménye és bizalmas információk veszélyeztetése ügyében emeltek vádat. A bírósági tárgyalás a jövő héten is folytatódni fog. Ha csak az 50 ezer eurós kenőpénz ügyében is bűnösnek találják, 5-től 12 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

Ľudovít Makó, akit az „Isten malmai” fedőnevű akció kapcsán fogtak perbe, pénteken a Júdás névre keresztelt ügyben is vallomást tett a specializált büntetőbíróságon. Ez utóbbi során a bűnüldöző szervek korrupcióval gyanúsított vezetőit vették őrizetbe. A Júdás-ügy tárgyalásának szünetében Makó a sajtónak elmondta, éveken keresztül és a 2020-as parlamenti választást követően is találkozgatott Robert Ficóval, a Smer ellenzéki párt vezetőjével. „Korábban azt mondtam, hogy erről az emberről (Robert Ficóról, szerk. megj.) nem fogok soha mondani semmit, de most mégis megteszem: Ha valóban megbízhatatlan ember, megbízhatatlan tanú lennék, miért találkozott velem tavaly nyáron és miért bízott meg bizonyos feladatokkal?” – mondta Makó, aki nem árulta el, milyen feladatokról van szó.

Fico cáfol

Fico cáfolja, hogy többször találkozott Ľudovít Makóval. „Robert Ficónak még kormányfőként semmi oka nem volt arra, hogy Ľudovít Makóval találkozzon, és nem is került sor ilyen találkozókra. És tegye fel mindenki magának a kérdést, hogy Robert Fico már ellenzéki politikusként milyen feladatokat adhatott volna Ľudovít Makónak, aki akkor már nem volt hivatalában” – mondta Ján Mažgút szóvivő.

Szerinte az újságírók inkább afelől érdeklődhetnének ugyanilyen intenzíven, hogy mi zajlott Igor Matovič (OĽaNO) és Makó találkozóin, és arról tájékoztathatnák a nyilvánosságot, hogyan korrumpálta a jelenlegi kormány Makót a Szlovák Posta által nyújtott megrendelésekkel.

