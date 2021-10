Hiába a magas átoltottság, nem került a zöld fázisba a főváros

A legfrissebb adatok szerint vasárnap 267 fertőzöttet sikerült azonosítani 2233 PCR-teszt elvégzése mellett. Az utóbbi napok növekményéhez képest ez nem tűnhet soknak, hiszen a múlt héten már napi 1000 új esetről számoltak be, ám továbbra is érvényes, hogy hétvégente a szokásosnál jóval kevesebb tesztet végeznek, aminek eredményeként kevesebb beteget is találnak. Ezért is érdemes a pozitivitási arányt figyelni, amely pontosabb képet ad a járvány aktuális alakulásáról. Vasárnap ez az arány 12 százalékos volt, ami kifejezetten magasnak számít, hiszen a járványügyi szakértők korábban arról beszéltek, hogy ideális esetben a pozitivitás nem haladja meg a 3 százalékot. További fontos adat, hogy a PCR-tesztekkel azonosított fertőzöttek 71 százaléka nem volt beoltva. Mindemellett 8708 antigéntesztet is végeztek, ezek közül 206 lett pozitív (2 százalékos pozitivitás, a betegek 78 százaléka nem volt beoltva).

Jelenleg 606 személyt kell kórházban kezelni, közülük 547-nél már igazolták a vírust. 70 személy fekszik intenzív osztályon, 62 lélegeztetőgépre szorul. A bent fekvők több mint 83 százaléka nem számít teljesen védettnek. A halálesetek száma 8-cal nőtt.

43 százalék

A koronavírus elleni vakcina első dózisát vasárnap 165 személynek adták be, ezzel a számuk elérte a 2 457 689-et. További 186 személy kapta meg azt a dózist, amitől már teljesen védettnek számítanak (tehát a Pfizer vagy a Moderna második, illetve a Johnson&Johnson első és egyetlen adagját). A korona.gov.sk adatai alapján már 2 333 328 személy tartozik az utóbbi kategóriába, vagyis a lakosság körülbelül 43 százaléka.

Ami az egyes járások átoltottságát illeti, továbbra is a délnyugati régiók állnak a legjobban. A járványügyi intézkedések szempontjából az a legfontosabb, hogy az adott járásban az 50 év felettiek hány százaléka van beoltva: ha az arány meghaladja a 65 százalékot, akkor a járás eggyel jobb, ha pedig meghaladja a 75 százalékot, akkor kettővel jobb besorolást kaphat a regionális járványtérképen.

Pozsonyban óvatosak

Ebben a statisztikában a Pozsonyi járás teljesít a legjobban, hiszen egyelőre csak ott sikerült meghaladni a 75 százalékot. A főváros jelenleg narancssárga besorolású, de az előbb említett eredménynek köszönhetően akár zöldre is válthatna. A Sme napilap információi szerint ez azért nem történt meg, mert a regionális közegészségügyi hivatal járványügyi szakértője az egészségügyi minisztériumnál kérvényezte a narancssárga besorolást. A Covid-automata ugyanis kimondja, hogy a helyi epidemiológusok kérhetik az eggyel jobb vagy rosszabb besorolást, ha úgy ítélik meg, hogy a járványhelyzet miatt ez indokolt. Katarína Nosálová, a Pozsonyi Regionális Közegészségügyi Hivatal szóvivője azt mondta, a fővárosnál figyelembe kell venni azt is, hogy nagyon sokan utaznak be a városba a szomszédos járásokból, ahol az átoltottság még nem olyan magas. Emellett Pozsonyban a társasági élet is intenzívnek mondható, ami szorosan összefügg azzal a ténnyel, hogy a városban nagyon sok diák és egyetemista él. A járványügyi szakértők attól is tartanak, hogy ha Pozsony zöld besorolású lenne, akkor itt szerveznének számos tömegrendezvényt, amelyeket a többi járásban csak szigorúbb feltételek mellett lehetne, ez pedig nagyban felgyorsíthatná a járvány terjedését.

Dunaszerdahely is közelít

A 75 százalékos határt Pozsony után legkorábban a Dunaszerdahelyi járás érheti el. Az 50 év felettiek átoltottsága ebben a régióban 72,87 százalék. A Tudomány Segít (Veda pomáha) elemzőcsoport adatai szerint még 970 ötven év feletti személynek kellene beadni a vakcinát, hogy itt is elérhessék az említett „mérföldkövet”. A Pozsonyi és a Dunaszerdahelyi járáson kívül még 4 olyan régió van, amely eggyel enyhébb fázisba kerülhetne: a Bazini (68,81%), a Szenci (68,76%), a Galántai (65,53%) és a Vágsellyei járás (65,24%). A magyarlakta járások közül ehhez még kifejezetten közel van a Komáromi járás is, ahol az átoltottság 64,73 százalékos. Ebben a régióban már csak 111 ötven év feletti személyt kellene beoltani, hogy elérjék a 65 százalékot. Az imént felsorolt járások mindegyike jelenleg narancssárga besorolásúnak számít a regionális járványtérképen.

(nar, SME)