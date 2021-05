Hétfőtől ismét enyhítenek a járványügyi óvintézkedéseken, több magyarlakta járás is érintett

A járványhelyzet továbbra is javul, ez pedig meglátszik a regionális járványtérképen: jövő hétfőtől már öt színnel találkozhatunk, a bordó, piros, rózsaszín és narancssárga járások mellett felbukkant két sárga színnel jelölt régió is, ahol a járványügyi óvintézkedések ismét lazábbak lesznek.

Egyre több a narancssárga és a rózsaszín járás, a piros járások száma pedig csökken. A pozitív képet egyedül az árnyalja, hogy a bordó járások (vagyis a Miavai és a Szobránci járás) továbbra sem tudtak átlépni a piros fázisba, vagyis ezekben a régiókban nincsen jelentősebb javulás.

A járások besorolása a jövő héttől Bordó járások (2): Miavai, Szobránci .

. Piros járások (11): Selmecbányai, Bártfai, Breznóbányai, Korponai, Kiszucaújhelyi, Eperjesi, Nagyrőcei, Rózsahegyi, Kisszebeni, Szakolcai, Stubnyafürdői .

. Rózsaszín járások (47): Báni, Besztercebányai, Nagybiccsei, Csacai, Gyetvai, Alsókubini, Galántai, Gölnicbányai, Homonnai, Illavai, Késmárki, Komáromi, Kassai (I.–IV.), Kassa-környéki, Lévai, Lőcsei, Losonci, Malackai, Turócszentmártoni, Mezőlaborci, Nagymihályi, Námesztói, Vágújhelyi, Bazini, Pöstyéni, Poltári, Poprádi, Vágbesztercei, Puhói, Rimaszombati, Szenicei, Szinnai, Iglói, Ólublói, Sztropkói, Felsővízközi, Tőketerebesi, Trencséni, Nagyszombati, Turdossini, Nagykürtösi, Varannói, Zsolnai, Zólyomi .

. Narancssárga járások (17): Pozsonyi (I.–V.), Dunaszerdahelyi, Liptószentmiklósi, Nyitrai, Érsekújvári, Simonyi, Privigyei, Szenci, Rozsnyói, Vágsellyei, Zsarnócai, Garamszentkereszti, Aranyosmaróti .

. Sárga járások (2): Galgóci, Nagytapolcsányi.

Nagy különbségek

Az országban már látványos különbségek vannak a járványügyi óvintézkedésekben. A bordó és piros járásokban például továbbra sem engedélyezik a közönség részvételét a sporteseményeken, tilos esküvőket, lagzikat és családi vacsorákat szervezni, valamint a tömegrendezvények létszámát is jelentősen szabályozzák (a bordó járásokban 6, a pirosakban 10 személyt vehet részt rajtuk). A bordó járásokban a mozik sem nyithatnak ki.

A rózsaszín járásokban kissé enyhébbek az előírások, itt már lehet sporteseményekre és lagzikra járni, igaz, a létszámot korlátozzák.

Néhány intézkedés mindhárom fázisban megegyezik: a kórházlátogatásnál például fel kell mutatni egy 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet, vagy egy 24 óránál nem régebbi antigéntesztet. Abban az esetben nincs szükségünk tesztre, ha az utóbbi fél évben átestünk a koronavíruson, vagy pedig beoltottak bennünket a Pfizer és a Moderna második dózisával, vagy az AstraZeneca és a Johnson&Johnson első dózisával (előbbinél két hétnek, utóbbinál négy hétnek kell eltelnie).

Megegyeznek az előírások a maszkviselés szempontjából is, kültéren elegendő az egyszerű sebészi szájmaszk, beltéren viszont továbbra is FFP2-es védőeszközt kell hordani.

Az edzőtermek minden fázisban nyitva lehetnek, és tesztet sem kérnek, de a létszámot jelentősen korlátozzák.

A bordó, piros és rózsaszín járásokban csak az éttermek teraszai lehetnek nyitva.

Délen narancssárga

A narancssárga járásokban viszont már kinyithatnak a beltéri kocsmák, bárok és éttermek is. Arra azonban oda kell figyelni, hogy a nem egy háztartásban élő emberek csak négyen ülhetnek egy asztalnál. Ezekben a járásokban a tömegrendezvényekre is több embert engednek be: ülő rendezvényeknél 250 személy lehet beltéren (illetve a maximális kapacitás 25 százaléka), 500 személy pedig kültéren (illetve a maximális kapacitás 50 százaléka). Az álló rendezvényeken kültéren 100, beltéren 50 személy vehet részt. Emellett ebben a fázisban a kórházlátogatásnál már elvileg nem kérhetnek negatív tesztet, illetve ezt helyettesítő dokumentumokat sem.

A narancssárga járások száma jelentősen nőtt: ezen a héten mindössze 4 ilyen besorolású járás van, a jövő héttől viszont már 17 lesz. Ezek között több magyarlakta régió is található, például a Dunaszerdahelyi, a Nyitrai, az Érsekújvári, a Szenci és a Vágsellyei járás is.

Hol kérhetik a negatív tesztet? A sporteseményeken.

A fürdőkben, a wellness-központokban és az akvaparkokban (utóbbi esetében akkor, ha beltéri szolgáltatásokat nyújtanak, kültéren nem fog kelleni teszt).

Lagzikon, családi vacsorákon, torokon és egyéb olyan eseményeken, ahol nyilvános helyen zajlik az étkezés.

A bordó, piros és rózsaszín járásokban kórházlátogatáskor

A felsorolt helyszíneken egy 24 óránál nem régebbi negatív antigéntesztet, vagy egy 72 óránál nem régebbi PCR- vagy LAMP-tesztet kérhetnek. Abban az esetben nincs szükségünk tesztre, ha az utóbbi 180 napban átestünk a fertőzésen, és ezt igazolni is tudjuk. Akkor sem kell teszt, ha megkaptuk valamelyik mRNS-vakcina első dózisát (Pfizer/BioNTech, Moderna), és már eltelt 14 nap, vagy ha beoltottak már a vektor alapú vakcinák valamelyikével (AstraZeneca, Johnson&Johnson), és az első dózis után eltelt 28 nap. Speciális helyzetben vannak azok, akik az utóbbi 180 napban betegedtek meg, és már kaptak oltást: náluk nem nézik, hogy milyen oltóanyagot kaptak, mindössze annyi a lényeg, hogy két hét teljen el az első dózis után. Nem kérnek tesztet a 10 év alatti gyermekektől sem.

Két sárga folt

A Covid-automata bevezetése óta most először bukkantak fel sárga besorolású járások is. Ebből jelenleg kettő van, a Galgóci és a Nagytapolcsányi járás. Az óvintézkedések szempontjából ez főként kapacitásbeli változásokat okoz. Például az éttermekben beltéren már 6 személy is ülhet egy asztalnál. A tömegrendezvényeken, a kulturális rendezvényeken és a sporteseményeken kültéren már engedélyezik a maximális kapacitás 75, a beltéren pedig az 50 százalékát (a létszám viszont így sem lépheti át az 500-at, illetve a 250-et). Az edzőtermekbe már 30 ember is bemehet (a narancssárga járásokban a maximális létszám 20, a rózsaszínekben 15, a piros és bordó járásokban pedig 10).

Mit mutatnak a számok?

Az egészségügyi minisztérium beszámolója alapján a fontos vírusadatok továbbra is javuló tendenciát mutatnak. A fertőzöttek számának heti átlaga 645-ről 527-re csökkent. A kórházban kezelt személyek száma szerdán 796 volt, az előző héthez képest tehát 226-tal kevesebb beteget tartanak bent. Fontos még a reprodukciós szám értéke, ami az utóbbi hetekben tulajdonképpen változatlan, 0,91 és 0,94 között mozog. Amíg ez az érték nem emelkedik 1 fölé, addig valószínűleg a fertőzöttek száma sem fog emelkedni.

Ismét változtatnak?

Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter a kormányülés után elmondta, a járványügyi szakértők tárgyalnak a Covid-automata újabb módosításáról. Sulík állítja, öt alapelvben egyeztek meg, amelyeket az új változatba beiktatnak.

Richard Sulík elmondta, hogy ismét változtatnának a Covid-automatán - TASR-felvétel

Az egyik ilyen változás a járási besorolást érintetné: Sulík szerint nem szerencsés, hogy jelenleg 7 különböző szín van a járványtérképen, ezért szeretnék egyszerűsíteni az egyes fázisokat. Az országos intézkedéseknek jelenleg 4 szintje van (rózsaszín, piros, bordó, fekete), Sulík úgy véli, elegendő lenne egy is. A részletekről a következő héten még tárgyalni fognak az egészségügyi minisztériumban.