Hejcei légi katasztrófa: Az áldozatok hozzátartozói szerint a legénység ártatlan

Az AN-24 (5605) Hejce Polgári Társulás (PT) a rendelkezésére álló bizonyítékok és információk, valamint a nyomozati akta nyilvánosságra hozása után is azt állítja, hogy nem a pilóták mulasztása okozta a 2006-os repülőgép-szerencsétlenséget, vagyis a legénység szerintük ártatlan. A PT tagjai azzal sem értenek egyet, hogy a műszaki hiba nem nyert bizonyítást. Ezt Ľudovít Orlický, a polgári társulás elnöke közölte a TASR hírügynökséggel hétfőn. Az áldozatok hozzátartozóinak célja továbbra is az, hogy kieszközöljenek egy újabb, független vizsgálatot, amelybe a repülőgépgyártót is bevonnák.