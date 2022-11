Heger hétfőn Hollandiába utazik, Mark Rutte miniszterelnökkel is találkozik

Látogatása során Mark Rutte miniszterelnökkel találkozik, meglátogatja a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságot, illetve a hágai Stratégiai Tanulmányi Központ képviselőivel is találkozik. Heger a kétoldalú kapcsolatokról fog tárgyalni Ruttéval, valamint Oroszország Ukrajna ellen irányuló agressziójáról és az energiaválságról.

A kormányfő a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróságot is meglátogatja, ahol Karim Khan főügyésszel is találkozik. Ezenkívül az Eurojust képviselőivel is tárgyalni fog.

A látogatás végén Heger a hágai Stratégiai Tanulmányi Központ képviselőivel találkozik, akik biztonsági, geopolitikai és védelmi kérdésekkel kapcsolatban végeznek kutatásokat.