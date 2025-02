„Szlovákia érdeke is, hogy Ukrajnában béke legyen” – az államfő a NATO-főtitkárral tárgyalt

A NATO-főtitkár, Mark Rutte egy igen bonyolult időszakban látogatott Szlovákiába. Ahogy arra a köztársasági elnök hivatala is felhívta a figyelmet, Rutte akkor érkezett Pozsonyba, amikor az ukrajnai konfliktus tartós és fenntartható lezárása mellett az Európát érintő biztonsági kérdések kapcsán is intenzív egyeztetések zajlanak. Az államfő, Peter Pellegrini és a NATO-főtitkár egyeztetésének központi témáját így a védelmi kiadások tervezett emelése adta.

Régi barátok egymás között

Hosszú évek óta ismerjük egymást, hiszen kormányfőként gyakran találkoztunk, így őszinte viszonyunk van, ami megengedi, hogy bármiről nyíltan beszéljünk

– jelentette ki Peter Pellegrini a NATO-főtitkárral folytatott tárgyalása után. Az államfő egyúttal azt is leszögezte, „Szlovákia a továbbiakban is felelősségteljes tagja lesz a NATO-nak”. Pellegrini szerint az Európai Unió, így Szlovákia is, a békére rendezkedett be, az ukrajnai háború azonban megmutatta, hogy az országoknak készen kell állnia egy lehetséges konfliktusra.

Szlovákiában pragmatikusan állunk a kérdéshez. Az Észak-atlanti szerződés ötös cikkelyére támaszkodunk, amely értelmében, ha valaki megtámad egy NATO-tagállamot, a többiek a segítségére sietnek

– magyarázta a köztársasági elnök, aki egyúttal felemlegette a hármas cikkelyt is, amely lényege, hogy az adott országnak először meg kell próbálnia megakadályozni a támadást.

Peter Pellegrini őszintén beismerte, hogy egy ilyen helyzetre Szlovákia sincs felkészülve. Emiatt úgy érzi, teljesen legitim, hogy napirendre került a védelmi kiadások emelésének kérdése.

„A védelmi kiadások emelése azonban nem mehet a lakosok életszínvonalának rovására” – utalt Pellegrini a hazai államháztartás csapnivaló helyzetére. A köztársasági elnök azt sem mulasztotta el megemlíteni, hogy a védelmi kiadások emeléséhez az Európai Unió fiskális szabályainak reformjára is szükség lesz, hiszen ezek a megkötések nem teszik lehetővé, hogy a megengedettnél magasabb deficit mellett egy-egy ország tovább növelje a kiadásait. Peter Pellegrini állítása szerint néhány nappal ezelőtt Münchenben ezt a témát az Európai Biztosság elnökével, Ursula von der Leyennel is megnyitották, aki maga is elismerte, elengedhetetlen a reform.

A köztársasági elnök szerint egyelőre korai konkrét összegről beszélni arra vonatkozóan, hogy mekkora lehet az a bizonyos emelés. Pellegrini sokkal fontosabbnak tartja, hogy az olyan részleteket tisztázzanak, hogy mennyi időt kap egy ország arra, hogy eleget tegyen a megemelt kiadások jelentette feltételnek, de szerinte arról is vitát kellene folytatni, mi minden számít majd bele a védelmi kiadásokba.