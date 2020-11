Hatalmasat zuhant idén Szlovákiában az iskolakezdő magyar gyerekek száma

Ahogy minden évben, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) most is elkészítette azt az összesítését, amelyből kiderül, a 2020/2021-es tanévre idén április végéig 3527 iskolakezdő gyermeket írattak be. Ez a tavalyi év hasonló adatával összehasonlítva azt mutatja, hogy idén 28 beiratkozott diákkal, azaz potenciális tanulóval több volt, mint egy évvel korábban.

A tavasszal beíratott kis elsősök összesített száma mellett azonban a szakmai szervezet azoknak a létszámát is összesíti, akik a 2020/21-es tanévben valóban megkezdik a tanulmányaikat. A múltban különböző okok, így például a szülők részéről a beiratkozási kötelezettség elmulasztása, vagy éppen egy gyermeknek több intézménybe való beíratása miatt, ez nem mindig egyezett a tavaszi beíratottak számával.

3533 iskolakezdő

„2020. szeptember 15-i dátummal a tényleges elsősök száma 3 325, a 0. évfolyamban tanulók száma pedig 208. Összesen 3533 tanuló látogatja a magyar iskolák 0. és 1. évfolyamát, ez megközelítőleg ugyanannyi, mint a beíratást követően rögzített létszám” – olvasható az SZMPSZ közleményében azzal, hogy a tényleges iskolakezdők létszáma 6-tal emelkedett a tavasszal beíratottakhoz képest. Tavaly ez a különbség 355 fő volt, ami egyes feltételezések szerint annak tulajdonítható, hogy a szülők egy része valószínűleg nem viszi el a gyermekét a tavaszi beiratkozásra, a szeptemberi iskolakezdéskor azonban már ezek a tanulók is megjelennek az intézményekben. Bár a beíratottak és a tényleges iskolakezdők száma között mutatkozó különbség jelenségére az évet ismétlő diákok száma is hatással lehet, a pontos okai nem ismertek. Ugyanakkor az idei adatok is mutatják, hogy a számok ilyen alakulása egyes régiókban most is látható. A Rozsnyói járásban például tavasszal 127 diákot írattak magyar iskolába, szeptemberben azonban összesen 185 tanuló járt az intézmények első és nulladik évfolyamába.



Az adatokat a szakmai szervezet közvetlenül az iskolaigazgatóktól gyűjti be, nem az állami intézmények adataival dolgoznak. Ádám Zita, az SZMPSZ tiszteletbeli alelnöke lapunknak elmondta, az idén szeptemberben az iskolákban a tanulmányaikat megkezdő diákok országos száma (3533 fő) és a tavalyi év hasonló adata között (3854) 321 fős fogyás van, ami az utóbbi években a legnagyobb ilyen csökkenés. A 2018/2019-es és a 2019/2020-as tanév között például csak 33 fős csökkenés mutatkozott. A mostani, több száz fős fogyás annak ellenére jelent meg, hogy a tavasszal beíratott gyermekek száma, mint azt feljebb írtuk, 28 fővel még több is volt, mint egy évvel korábban.

Rejtélyes fogyás

A szakember úgy nyilatkozott, szervezetük nem végzett részletes kutatást arra vonatkozóan, hogy mi lehet a fogyás oka. „Az iskolák vezetőit ugyan megkérdeztük arról, mi lehet ennek az oka, de ők sem tudtak erre kimerítő választ adni” – nyilatkozta Ádám Zita. A szakember szerint elképzelhető, hogy a koronavírus-járvány tavaszi hulláma kapcsán hozott döntés, miszerint a tanulókat nem lehet megbuktatni, magyarázhatja a csökkenést, vagy legalábbis annak egy részét. Az előző években ugyanis az iskolakezdő diákok közé mindig beszámították azokat a tanulókat is, akik az első évfolyamot ismételni kényszerültek. Azok a diákok tehát, akik a 2019/2020-as tanév végén évet ismételtek volna, a központi intézkedés miatt, most mégis átléphettek a következő évfolyamba, így nem jelennek meg a 2020/2021-es tanév elsőseit mutató statisztikában.

A beiratkozók és iskolakezdők regionális bontású adataiból Ádám Zita kiemelte, az előző évhez képest, a Nagyszombatit leszámítva (+40 fő), minden kerületben kevesebb az iskolakezdő diák, mint egy évvel korábban. A Nyitrai kerületben például idén 56 fővel, a Besztercebányaiban 211, a Kassaiban 90 elsős vagy nulladikos tanulóval kevesebb kezdte meg a tanévet. Járási bontásban a Rimaszombati mutatja a legnagyobb ilyen visszaesést, itt a tavalyi évhez képest 138 fős csökkenés mutatkozott.

Mínusz kettő, plusz egy

Az SZMPSZ összesítése szerint a szlovákiai magyar alapiskolák száma a 2020/2021-es tanévben 242. Ebből 26 intézmény két tannyelvű. A tavalyi tanévhez képest két alap-iskola, a nagykürtösi járásbeli óvári, valamint a dunaszerdahelyi járásbéli madi megszűnt, Rimaszombatban pedig egy új intézmény, a Református Alapiskola indult.