Ha fertőzésgyanú van a családban, a gyerek ne menjen iskolába – figyelmeztet a Közegészségügyi Hivatal

„A tünetek közé tartozik a hőemelkedés és a láz, az orr eldugulása, a nátha, a torokfájás, a köhögés, a nehéz légzés, a fáradékonyság, a fejfájás, a izomfájdalmak, a rosszullét, a hányás, a hasmenés, az étvágytalanság, a szaglás és az ízlelés elveszítése, a hasfájás, a kötőhártya-gyulladás” – sorolta Daša Račková, az ÚVZ szóvivője.

A járványügyi szakértők továbbra is azt javasolják, hogy az alapiskolák, a speciális iskolák, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok első négy osztályának tanulói is viseljenek maszkot az osztályteremben is. „Továbbra is ezt javasoljuk, mert ez hatékony védekezés a fertőzés terjedésével szemben. Ugyanakkor figyelmeztetünk, hogy az osztálytermen kívül, az iskola folyosóin, a mosdóban, az öltözőkben, más közös helyiségekben minden tanuló számára kötelező a maszkviselés” – tette hozzá Račková.