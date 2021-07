Gyorsan elillant a jókedvünk

Míg a járványügyi szabályok tavaszi enyhítését követően a lakosság és a vállalkozók is derűlátóbban tekintettek a jövőbe, az elmúlt hetek kaotikus kormányzati intézkedései és a romló járványügyi mutatók miatt újra eluralkodott a pesszimizmus, ami már a Statisztikai Hivatal hangulatindexén is meglátszik.

Pozsony | Míg a járványügyi szabályok tavaszi enyhítését követően a lakosság és a vállalkozók is derűlátóbban tekintettek a jövőbe, az elmúlt hetek kaotikus kormányzati intézkedései és a romló járványügyi mutatók miatt újra eluralkodott a pesszimizmus, ami már a Statisztikai Hivatal hangulatindexén is meglátszik.

Miután a koronavírus-járvány második hulláma az idei első negyedévben kitombolta magát, a tavaszi hónapokban gyors javulásnak lehettünk tanúi, a járványügyi intézkedések fokozatos feloldása pedig a lakosság és a vállalkozók hangulatán is meglátszott. A Statisztikai Hivatal pontosan egy hónappal ezelőtt még arról számolhatott be, hogy idén júniusban csaknem 4 ponttal, 107 pontra nőtt a gazdasági hangulatindex, amire – Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője szerint – Szlovákiában 2017 szeptembere óta nem volt példa. Az elemzők ugyan még egy hónapja is arra számítottak, hogy a hangulat tovább javulhat, mára azonban fordult a kocka. A delta variáns egyre gyorsabb terjedése, az emiatt bevezetett újabb szigorítások és a kaotikus kormányzati intézkedések miatt újra kezd eluralkodni a lakosságon a pesszimizmus. „A gazdasági hangulatindex júliusban 100 pont közelébe esett vissza, megtörve a négy hónapnyi töretlen növekedést. A fogyasztók már korántsem olyan derűlátók a szlovák gazdaság és a családi kasszájuk várható alakulásával kapcsolatban, mint pár héttel ezelőtt, többen tartanak attól is, hogy elveszítik az állásukat, és persze egyre többen fejezik ki nemtetszésüket az árak gyors növekedése miatt is” – mondta el lapunknak Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője. A legtöbb ágazatban borúlátóbbak a vállalkozók is. Míg tavasszal a szállodaiparban, vendéglátásban és turizmusban vállalkozók abban bíztak, hogy legalább a nyári szezonban sikerül javítaniuk a gazdálkodásukon, mára ez is veszélybe került. „A borúlátók tábora a szolgáltatásokban nőtt a legnagyobb ütemben. Míg júniusban még csak 2 ponttal romlott az ezt mérő index, júliusban már 13-mal” – tette hozzá Jana Glasová, a 365.bank elemzője, aki szerint a legtöbben a vállalkozói környezet további romlására és a vártnál kisebb keresletre panaszkodnak. Hogy mire számíthatunk az elkövetkező hónapokban, azt Glasová szerint nehéz felmérni, minden attól függ ugyanis, milyen irányt vesz a járvány őszi hulláma.