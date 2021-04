Gyimesi György: Csak egy állampolgárságom van, a szlovák

Gyimesi György (OĽANO) parlamenti képviselő cáfolta, hogy a szlovákon kívül más állampolgársággal is rendelkezne. Richard Sulík, az SaS elnöke és Anton Hrnko volt képviselő, aki jelenleg Boris Kollár (Sme rodina) házelnök tanácsadója, a napokban felvetették, hogy Gyimesi magyar állampolgársággal is rendelkezhet.

Pozsony | Gyimesi György (OĽANO) parlamenti képviselő cáfolta, hogy a szlovákon kívül más állampolgársággal is rendelkezne. Richard Sulík, az SaS elnöke és Anton Hrnko volt képviselő, aki jelenleg Boris Kollár (Sme rodina) házelnök tanácsadója, a napokban felvetették, hogy Gyimesi magyar állampolgársággal is rendelkezhet.

„Csak egy állampolgárságom van, a Szlovák Köztársaság állampolgára vagyok” – jelentette ki Gyimesi, aki korábban már lapunknak is megerősítette ezt. Hozzátette: az állampolgárságot nem lehet csak úgy megváltoztatni, csak egy másik ország állampolgárságát lehet felvenni, de ő nem tett ilyet. Azt, hogy magyar állampolgársággal is rendelkezik, szerinte azért terjesztik, hogy „valami jobboldali szélsőségesnek” állítsák be őt. Ezt határozottan visszautasította.

Gyimesi nemrég megváltoztatta a keresztnevét, a szlovák Juraj helyett annak magyar megfelelőjét, a Györgyöt vette fel. A TASR hírügynökségnek elmondta: ezt már régóta tervezte, végül azután szánta rá magát, hogy megszerezte a titulusát.

A képviselő még a mai nap folyamán találkozni fog Eduard Heger (OĽaNO) kormányfővel, hogy a közte és az SaS párt között kialakult feszült viszonyról beszéljenek. A liberálisok hétfőn kilátásba helyezték, hogy a koalíciós tanács ülésén is foglalkozni akarnak Gyimesi szlovák diplomáciára és az SaS-re vonatkozó kijelentéseivel.

Azzal kapcsolatban, hogy Budapesten részt vett Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök tárgyalásán, a képviselő elmondta, hogy a szlovák miniszterelnököt előre tájékoztatták a találkozóról, és a részleteket is megosztották vele. Gyimesi cáfolta, hogy a magyar fél kérte volna, hogy a találkozón ne vegyenek részt a szlovák diplomácia képviselői. „A küldöttség összetételéről a pénzügyminiszter döntött” – fűzte hozzá.

A jelenleg hatályos szlovák jogszabály nem teszi lehetővé a kettős állampolgárságot. Ha valaki önként felveszi egy másik ország állampolgárságát, elveszíti a szlovákot. A személyes adatokban bekövetkezett változásokat – így az állampolgárság megváltozását is – a lakosoknak kötelességük haladéktalanul jelenteni a minisztériumnak vagy a megyeszékhelyen található körzeti hivatalnak. Ha valaki nem jelenti be, hogy elveszítette a szlovák állampolgárságát, a törvény értelmében akár 3319 eurós pénzbüntetéssel is sújtható.