Gyakoriak az utasbiztosítással összefüggő csalások

A nyári utazási szezon előtt az utazási irodák és a biztosítók is rendszeresen felhívják a turisták figyelmét az utasbiztosítás fontosságára, ennek ellenére sokan biztosítás nélkül vágnak neki az útnak, ráadásul, ha megtörténik a baj, nem riadnak vissza a biztosítási csalásoktól sem.

Pozsony | A nyári utazási szezon előtt az utazási irodák és a biztosítók is rendszeresen felhívják a turisták figyelmét az utasbiztosítás fontosságára, ennek ellenére sokan biztosítás nélkül vágnak neki az útnak, ráadásul, ha megtörténik a baj, nem riadnak vissza a biztosítási csalásoktól sem.

„A biztosítás megkötését elmulasztók a leggyakrabban azzal érvelnek, hogy az eddigi útjaik során soha semmilyen baj nem érte őket, a biztosítás így feleslegesen kidobott pénz. Ez az állítás azonban helytelen. Csak a mi társaságunknál havonta átlagosan 700 ilyen káresetet jelentenek be, a nyári hónapokban ez a szám ráadásul 20 százalékkal nagyobb” – nyilatkozta Jaroslava Zemanová, a legnagyobb hazai biztosítótársaság, az Allianz – Szlovák Biztosító ellenőrzési részlegének a vezetője. Szerinte manapság egy főre már napi 1,70 euróért köthetünk komplex utasbiztosítást, ami egyáltalán nem sok, ha figyelembe vesszük, hogy egy-egy káresetre a biztosító átlagosan 529 eurót fizet a károsultaknak.



A biztosítóknak egyre nagyobb fejfájást okoznak azonban a csalók, akik olyasmiért is pénzt követelnek tőlük, amire nem jogosultak. „A leggyakoribb csalási formának az számít, ha a károsult azt követően köti meg a biztosítást, miután már megtörtént a baj, és így próbál meg utólag pénzt kicsikarni a társaságtól. Gyakori eset az is, hogy a szerződést ugyan megköti, ám csak a baj megtörténtét követően fizeti ki a biztosítást, és így igényli tőlünk a pénzt. Fontos tudni azonban, hogy az utasbiztosítás csak azt követően lép életbe, miután az ügyfél kifizette az ezért felszámolt díjat” – mondta Zemanová, aki példaként egy valós esettel is szolgált. Szerinte egy társaság az alkalmazottai számára szervezett külföldi utat, és ugyan minden alkalmazottjára kötött utasbiztosítást, a biztosítást azonban nem fizette ki. Az egyik alkalmazottjuk az utazás másnapján szívrohamot kapott, és több napig válságos állapotban feküdt egy ottani kórházban. „Az ellenőreink kiderítették, hogy a biztosítás megtérítésére nagyjából két órával azt követően adták meg a fizetési felszólítást, hogy az alkalmazotthoz kihívták a mentőt, vagyis a kritikus pillanatban a biztosítás érvénytelen volt, az említett cég ráadásul mindent elkövetett annak érdekében, hogy ne derüljön ki, mikor fizetett. A gyógykezelést, a kórházi költségeket és a beteg hazaszállítását így neki kellett kifizetnie” – mondta Zemanová.



A biztosítási csalók fantáziájának az Allianz ellenőrzési részlegének a vezetője szerint nincsenek határai, így egyre kifinomultabb módszerekkel próbálkoznak. Akadnak olyanok, akik kitalált betegségre hivatkozva az utolsó pillanatban próbálják meg lemondani az útjukat, ettől remélve azt, hogy a teljes pénzösszeget visszakapják, és olyanok is, akik más nevére kiállított biztosítási szerződés alapján követelik a költségeik megtérítését. „A biztosítási szerződés megkötése ugyanakkor ma már nem jelent problémát, hiszen otthonról, az interneten keresztül is mindent elintézhetünk. Nem árt azonban tudni, hogy a szerződést még Szlovákia területén kell megkötni, akár a repülőtéren is. Ha ugyanis erre már külföldön kerítünk sort, akkor ez csak egy 6 napos átmeneti időszak után lép életbe, vagyis a szabadság első hat napján így biztosítás nélkül maradunk” – figyelmeztet Zemanová.