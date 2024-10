Gubík hetente küldene egy „vlecska” rózsát a miniszternek, ha ezzel megállíthatná a nyelvtörvény szigorítását

A nyelvtörvény szigorítása a pártelnök szerint az utóbbi években, évtizedben kialakult, viszonylag jó szlovák-magyar viszonyt is ronthatná. De azért is érthetetlen lenne számára a nyelvtörvény magyarok számára hátrányos módosítása, mert a Magyar Szövetség korábbi elnöke éppen a jelenlegi kormánykoalíció köztársaságielnök-jelöltjét, Peter Pellegrinit támogatta a második fordulóban. „A jó viszony megőrzése, még kedvezőbbé tétele szempontjából sem tartjuk szerencsésnek a nyelvtörvény szigorítását” – mondta Gubík.

A hivatali nyelvet kellene szabályozni

Egyébként pedig a Magyar Szövetség szerint az államnyelvtörvényre a jelenlegi formájában nincs is szükség. Őry Péter alelnök a párt 2021-ben elkészített nyelvtörvényjavaslatát ajánlotta kulturális minisztérium figyelmébe. „Nem az államnak van nyelve, hanem az állampolgároknak” – figyelmeztet Őry. Szerinte a hivatali érintkezésekben használt nyelvek kérdését kellene szabályozni, példaként több uniós tagállam gyakorlatát említette. „Érdemes megnézni a szlovén gyakorlatot. A hivatali nyelv a szlovén, de ahol magyar vagy olasz nemzeti közösség is él, ott a szlovén mellett a magyar vagy az olasz is hivatalos nyelv, és ugyanolyan ranggal és erővel bír, mint a szlovén” – magyarázta Őry. Szerinte ez egyébként Csehszlovákiában a forradalom után bevezetett nyelvhasználati törvény sem államnyelvről, hanem hivatali nyelvről beszélt, az államnyelv fogalmát csak a Mečiar-korszakban elfogadott nyelvtörvény vezette be.

Gyimesi nem egyeztetett a párttal

A párt egyébként semmit sem tud Gyimesi György kezdeményezéséről, a Szövetség korábbi alelnöke szerdán a közösségi médiában tett bejegyzése Martina Šimkovičová kulturális miniszterrel tárgyalt a nyelvtörvényről. „Rendkívül örülünk a párt vezetésében, ha a helyiek aktívak, és ha a csicseri helyi szervezet annyira aktív, hogy a kulturális minisztériumban is kaput nyitnak előtte, akkor mi ezt díjazzuk” – utalt Gubík arra, hogy Gyimesi György a párt csicseri helyi szervezetének a tagja. Gyimesi György azonban nem egyeztetett a minisztériumban tett látogatása előtt a Szövetség vezetőivel. „Gyimesi Györggyel való utolsó egyeztetésünk során abban maradtunk, hogy a nagypolitikában megszerzett tapasztalatait és kapcsolatait bátran használja a közösségünk érdekében, és bízom benne, hogy ez a párt érdekeivel és a politikai irányvonalával találkozni lesz a jövőben. Ebben most látok kilengéseket” – mondta Gubík.