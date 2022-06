Gröhling: Matovič nem terjesztette be a pedagógusfizetésekről szóló javaslatot

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter nem terjesztette be a szerdai kormányülésen a pedagógusfizetések emeléséről szóló törvényjavaslatot – közölte Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter a közösségi hálón, és hozzátette, senki sem látott ilyen törvénytervezetet, Matovič csak beszélt róla.

Kértem, hogy adja oda vagy mutassa meg, de hiába. Valójában egy ilyen javaslat nem is köthető a magasabb adókhoz, ahogy Igor Matovič képzeli” – jelentette ki az oktatási tárca vezetője. A miniszter szerinte csak két javaslat létezhet, és Matovič most a magasabb adókhoz köti a fizetéseket, amivel politikai céljainak túszaivá teszi a tanítókat.

Gröhling elmondta, minden hónapban átlagosan 220 millió euróval több pénz folyik be az államkasszába, mint 2021-ben. „Azonnal emelni lehetne a pedagógusok fizetését a többletadókból, és nemcsak tíz százalékkal, hanem akár 20-szal is. A pénzügyminisztériumban bizonyíthatóan megvannak az ehhez szükséges pénzeszközök. Ezt a tárca saját adatai is alátámasztják” – mondta az oktatási miniszter. Hozzátette, csak egyvalaki árt az oktatásnak, mégpedig Matovič.

A pénzügyminiszter szerdán azt mondta, harmadik alkalommal terjesztette a kabinet elé a pedagógusfizetések emelésére vonatkozó javaslatot. Matovič szavai szerint az SaS ismét megvétózta a törvényjavaslatot.