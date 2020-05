Gröhling egy kéréssel fordul a diákokhoz és a szülőkhöz

Pozsony | Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter arra kéri a szülőket és a diákokat, ha több középiskolába is felvették a gyereket, döntsék el, melyik tanintézményben kezdi a 2020/2021-es tanévet. Ezzel lesz hely azoknak a tanulóknak is, akik eddig még nem jutottak be középiskolába.