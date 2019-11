Glváč lemondott a parlament alelnöki posztjáról

Glváč a közösségi oldalán tájékoztatta a nyilvánosságot döntéséről.

Azzal indokolta lépését, hogy pártja, a Smer jövőre sikeres legyen a parlamenti választáson. Hozzátette, hajlandó lemondani a katonai hírszerzést felügyelő bizottságban betöltött funkciójáról is, ha lemondanak bizottsági posztjaikról azok a politikusok is, akik kapcsolatban álltak a nagyvállalkozóval. Glváč arról is tájékoztatott, hogy előkészíti a Boris Kollár parlamenti bizottsági elnöki posztjáról való visszahívását célzó javaslatát. Azt írta, Kollár ismertette össze őt Kočnerrel, és Kollár üzletelt a nagyvállalkozóval.

„Tudomásul veszem a koalíciós partner hozzáállását is, amelyet a Híd elnöke, Bugár Béla közölt. Meggyőződésem, hogy akárcsak az én esetemben, ő és a pártja is ugyanazokat az elveket fogja követni önmagukkal és a többi politikussal szemben is. Ezért azt várom, hogy ő is lemond a parlamentben betöltött alelnöki posztjáról, mivel éppen ő volt az, aki a gyilkosság után találkozott Kočnerrel”

– írta Glváč, aki elképzelhetőnek tartja, hogy amennyiben megjelenik egy javaslat Bugár visszahívásáról, a Smer támogatni fogja azt.

Glváč felszólítására, hogy Bugárnak is le kellene mondania a parlament alelnöki tisztségéről, a Híd elnöke úgy reagált, nincs miért távoznia.

„Engem senki ne kössön össze Kočnerrel”

– mondta Bugár, és hozzátette, soha nem kommunikált a nagyvállalkozóval, sem a Threemán, sem a Viberen keresztül, míg Glváč igen.

„Nem vagyok benne biztos, hogy az a legjobb ötlet a részéről, hogy mást is besároz, ha már ő teljesen sáros, de lelke rajta” – nyilatkozta a Híd elnöke, aki szerint Glváč okosabban tenné, ha hallgatna.

Glváč fenyegetésére, hogy a Bugár elleni esetleges bizalmatlansági indítványt majd a Smer parlamenti frakciója is megszavazhatja, a Híd elnöke úgy reagált, nem fél.

"Én nem ijedek meg sem az árnyékomtól, sem a fenyegetéstől”

– mondta Bugár, és hozzátette, egyelőre csak Glváč közösségi oldalán jelent meg az üzenet, sem a Smer párttól, sem pedig annak parlamenti frakciójától nem kapott hivatalos értesítést. „A frakciójuk alelnöke maga Glváč, az elnöke pedig Robert Fico, rajtuk múlik, hogy mit fognak csinálni” – zárta a Híd elnöke. Richard Sulík, az SaS elnöke Glváč döntését az ellenzék közös munkájának tudja be. (czg, szh)