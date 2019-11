Fico három másodperce

Jó sokáig eltartott, hiszen a Marián K.-val váltott üzenetei már jó pár napja nyilvánosságra kerültek, nyilván a Smer székházában is olvasták az ő szempontjukból megnyugtatónak aligha nevezhető SMS-eket.

Persze Glváč mindent tagad, és visszautasít minden gyanúsítgatást (mi mást is tehetne), mégis rég be kellett volna jelentenie a lemondását. Hiszen itt most politikai felelősségvállalásról beszélünk egyelőre, nem büntetőjogiról. A politikai felelősséget pedig vállalni kell, ha felmerül a gyanú, hogy egy közszereplő olyan dolgokba keveredett, amelyek összeegyeztethetetlenek a közszereplővel.

Normális országban Glváčnak már hónapokkal ezelőtt el kellett volna takarodnia, amikor nyilvánosságra került az első SMS-cunamija Alena Zs.-vel, aki szintén vádlottként szerepel a Kuciak-gyilkosságban, csakúgy mint Marián K. Azok az emlékezetes mucuskás SMS-esek. Glváčon rajta is ragadt a Mucuska Martin gúnynév, de ment minden tovább, mert azt állította, annak idején értesítette az „illetékes hatóságokat”, hogy levelez egy ilyen személlyel.

Mucuska távozásához már annak is elégnek kellett volna lennie, hogy kapcsolatban állt a már elítélt Ladislav Bašternákkal is, vagy a már elhunyt Jozef Svobodával, aki alvilági kapcsolatairól volt ismert. És szintén Glváčhoz vezettek a szálak, amikor elkezdték kinyomozni, vajon kié is lesz az a luxusvilla a pozsonyi kálvária mellett, aminek építéséhez úgy fogtak hozzá, mintha egy óriás kiharapott volna egy darabot a domboldalból, elrontva ezzel az egész környék panorámáját.

Ez mind elég lett volna, hogy valaki azt mondja, ennyi, elég! Pártbeli kollégái például, esetleg maga a főnök. Csakhogy a főnök kiállt mellette, még a halottak napja előtti sajtótájékoztatón is, bár kissé ügyetlenül, ugyanis Fico azt mondta, hogy „az ellenzék soraiban sokkal nagyobb gazemberek vannak”. Véletlenül kicsúszott a száján.

Mindenesetre jó pár évvel ezelőtt, amikor hatalomra került, Fico kijelentette, ha csak a korrupció gyanújának árnyéka vetődik bármelyik emberére, „három másodperc alatt” kirúgja. Glváč esetében ez a három másodperc jó pár napig, de mondjuk inkább úgy, hogy hónapokig tartott.

De persze azóta a kijelentés óta az egész Smer megváltozott, a három másodperc, az idő relativizálódott, és most akkor soroljuk csak fel a Bonaparte-lakókomplexumot, Kočnert, Bašternákot, Jankovskát, a CT-botrányokat, Zmajkovičovát, Paška és a rokonsága ügyeit Kassán, ne feledjük el a bazini szemétlerakó ügyét sem, meg a jachtokat Monacóban, Počiatekkel, Kaliňákkal... Kell folytatni?

Persze, van, aki erre is legyint, akár arra is készen, hogy azzal mentegesse a Smert: elkerülhetetlen, hogy ha valaki ilyen hosszú ideig kormányon van, akkor mindenféle kétes, ha nem alvilági alakok próbáljanak rátapadni. Másrészt le kell szögezni, hogy a Smer immunitása az ilyen kétes alakokkal szemben nagyon gyenge, ha egyáltalán létezik. Mivel éppen abban bízik, hogy a választói meg épp ellenkezőleg, nagyon is immunisak ezekre a dolgokra, és mindent kibírnak, mindent elhisznek.

A szerző a TASR hírügynökség munkatársa